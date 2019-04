Marijan Pušnik pojasnil, zakaj se je odločil za novo vlogo

"Vedno pravim, da so za uspehe krivi nogometaši, medtem ko so trenerji krivi, če gre kaj narobe. To je usoda našega poklica. Zadaj je še veliko drugih zadev," pravi Marijan Pušnik, ki je po porazu z 0:4 v Kidričevem proti Aluminiju sporočil, da se poslavlja od trenerske klopi Rudarja, ki jo je v drugem obdobju v vlogi trenerja Velenjčanov (prvič je bil tam med letoma 2007 in 2010) grel od junija 2017 in v prvi sezoni pristal celo na četrtem mestu. Pa ne samo to, poskrbel je tudi za to, da je v klubsko blagajno kapnilo kar nekaj denarja.

Lani poleti je za pol milijona evrov v moskovski CSKA prestopil mladi Jaka Bijol, ki je zdaj reprezentant, bogato pa se je v začetku lanskega leta prodal tudi Kamerunec John Mary, ki zdaj navdušuje v drugi kitajski ligi. "Z odstopom sem želel prebuditi ekipo in predvsem poskrbeti, da bodo imeli fantje večjo energijo. Da bodo prvenstvo nadaljevali z večjo željo," je izkušeni Korošec, ki je v Sloveniji sedel tudi na klopeh Maribora, Olimpije in Celja, pojasnil svojo odločitev.

Marijan Pušnik se je s trenerskega stolčka preselil za mizo športnega direktorja Rudarja iz Velenja. Foto: Žiga Zupan/Sportida

S prstom je pokazal na svojega nekdanjega varovanca

Po novem bo športni direktor. "Vsekakor bo na tribuni živčnosti še več, kot je je bilo na klopi. Adrenalina prav gotovo ne bom pogrešal. V nogometu ga je vedno dovolj," je še pojasnil 58-letni trener, ki je pri izbiri svojega naslednika s prstom pokazal na Almirja Suljemanovića. Nekdanjega dolgoletnega prvoligaškega nogometaša, ki je izkušnje nabiral tudi v tujini, sicer debitanta med trenerji v članski konkurenci.

"Že kot nogometaša sem ga pripeljal v Celje, tudi pri Rudarju sva dvakrat sodelovala. Bil je moj kapetan. Je mlad, zelo nadarjen trener," je povedal o 41-letnem nekdanjem branilcu, ki je na klopi Rudarja debitiral v soboto in z Velenjčani remiziral z 2:2 proti Gorici.