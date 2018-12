Mariboru po preobratu derbi v Domžalah #video

Domžalčani, ki so igrali brez branilcev Gabra Dobrovoljca in Tilna Klemenčiča, so obračun z vodilno ekipo začeli dobro, a na koncu le prekinili niz šestih tekem brez poraza. Za Mariborčane, ki še vedno pogrešajo Dina Hotića, je bila to četrta zmaga v nizu, z njo so izkoristili spodrsljaj Olimpije, ki ji zdaj na vrhu lestvice bežijo že za devet točk.

Domžalčani so odlično začeli in povedli v peti minuti, potem ko je s strelom z roba kazenskega prostora zadel Adam Gnezda Čerin. Gledalci so sicer v prvem polčasu spremljali zanimivo predstavo s kar nekaj lepimi priložnostmi in tudi izenačujočim zadetkom Maribora. Tega je po podaji Luke Zahovića z leve strani in ob slabem posredovanju Ajdina Mulalića dosegel Jan Mlakar s strelom z glavo v 19. minuti. Za Mlakarja je bil to osmi gol sezone.

Maribor je še povišal prednost na prvenstveni lestvici. Foto: Vid Ponikvar

Prav Mlakar je imel še nekaj priložnosti, med drugim v 16. minuti, ko je Mulalić branil, in v 42. minuti, ko mu je žogo v zadnjem trenutku izbil Andraž Kirm. Štajerci so zagrozili tudi prek Jasmina Mešanovića v 12., Blaža Vrhovca v 34., ko je neoviran zadel prečko, in Denisa Klinarja v 45. minuti. Žogo po njegovem strelu je z golove črte izbil Gregor Sikošek.

Tudi gostitelji so imeli nekaj lepih priložnosti, med drugim je Kenan Pirić v sedmi minuti obranil strel Mateja Podlogarja, v 25. in 26. minuti je dvakrat z glavo poskusil Dejan Lazarević, mariborski vratar je bil spet uspešnejši, v 28. minuti pa je Gnezda Čerin žogo poslal čez gol.

Isti igralec je bil prvi v drugem polčasu z nevarnejšim strelom v 48. minuti, toda Pirić je bil zbran in pozoren. V kazenskem prostoru gostov je bilo znova vroče v 66. minuti, a se izid ni spremenil po gneči pred golom, tako kot ne po poskusu Zahovića v 72. minuti.

V 73. minuti pa so gosti le povedli, udarila je naveza Amir Dervišević-Saša Ivković. Prvi je izvedel kot z leve strani, drugi pa zadel z glavo za 2:1. Dervišević je z desetimi podajami zdaj sam na vrhu lestvice asistentov, Ivković pa je dosegel že svoj peti gol sezone.

Domžalčani bodo v 19. krogu prihodnjo soboto gostili Krško, Mariborčani pa bodo dan prej gostovali v Velenju.

Domžale : Maribor 1:2 (1:1)

Športni park, gledalcev, sodniki: Perić (Kranj), Vukan (Apače) in Skok (Kidričevo).



Strelci: 1:0 Gnezda Čerin (5.), 1:1 Mlakar (19.), 1:2 Ivković (73.).



Domžale: Mulalić, Rom, Vetrih, Melnjak, Sikošek, Gnezda Čerin, Mujan (od 67. Nicholson), Kirm, Lazarević (od 83. Vuk), Ibričić, Podlogar (od 77. Ibraimi).



Maribor: Pirić, Viler, Šuler, Ivković, Klinar, Dervišević, Pihler, Vrhovec, Mešanović, Mlakar (od 70. Santos), Zahović (od 88. Tavares).



Rumeni kartoni: Vetrih, Melnjak; Vrhovec, Pihler, Šuler.



Rdeči karton: /.

Potek srečanja v Domžalah:



Konec tekme!



Statistika obračuna v Domžalah do 75. minute.

Statistika tekme #DOMMAR do 75′ 👇#PLTS 🏆 | #DOMMAR ⚽ pic.twitter.com/TPUMMDd1tK — #PLTS (@PrvaLigaSi) December 1, 2018

VIDEO: zadetek Ivkovića:



GOOOL! Maribor vodi z 2:1! Po podaji Amirja Derviševića je s strelom z glavo v 73. minuti obračuna zadel Saša Ivković. Za Ivkovića je to že peti zadetek v tej sezoni prve lige.



Začetek drugega polčasa.



Konec prvega polčasa. 📢 Konec prvega polčasa!

DOM 1:1 MAR #PLTS 🏆 | #DOMMAR ⚽ pic.twitter.com/OkC9fvTJ8P — #PLTS (@PrvaLigaSi) December 1, 2018

VIDEO: vrhunsko posredovanje Sikoška:



45. minuta: nova priložnost za Maribor! S strelom je poskusil Denis Klinar, a je žogo iz golove črte dvakrat izbil Gregor Sikošek.



VIDEO: priložnost Vrhovca:

34. minuta: priložnost za Maribor. Jasmin Mešanović je žogo spretno prepustil Blažu Vrhovcu, ki je z levo nogo silovito nameril, a se je zatresel okvir vrat



VIDEO: zadetek Mlakarja:

GOOOL! Izenačenje v Domžalah. Po asistenci Luke Zahovića je pot do gola v 19. minuti našel otrok Domžal Jan Mlakar.



VIDEO: zadetek Gnezde Čerina:



GOOOL! Hitro vodstvo Domžal na domačem igrišču. V polno je v 5. minuti zadel Adam Gnezda Čerin.



Začetek tekme v Domžalah!



Znani sta začetni postavi obeh moštev: Znani sta postavi Domžale in Maribor 👇#PLTS 🏆 | #DOMMAR ⚽ pic.twitter.com/efib4G8Fte — #PLTS (@PrvaLigaSi) December 1, 2018