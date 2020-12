Mariborsko nezadovoljstvo s sojenjem se stopnjuje

Na kriterij, ki ga imajo do njegovih nogometašev sodniki, je pred dnevi opozoril športni direktor Maribora Oliver Bogatinov. Po nedeljski tekmi proti Gorici, ki so jo morali Mariborčani skorajda v celoti odigrati z zgolj desetimi igralci, se nezadovoljstvo v vrstah najuspešnejšega kluba v zgodovini slovenskega nogometa pričakovano stopnjuje. Može v črnem je okrcal tudi trener Mauro Camoranesi.

Mauro Camoranesi je jasno izrazil nestrinjanje z nekaterimi sodniškimi odločitvami na tekmi z Gorico. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Maribor se je pobral po četrtkovem porazu na derbiju in v nedeljo zvečer proti Gorici prišel do nove, devete prvenstvene zmage v 16 tekmah. Tri točke proti zadnjeuvrščenim Primorcem, ki so se vrnili med prvoligaše, so pričakovane, a je bila pot do njih nepričakovano zahtevna.

Mariborčani so se namreč že po manj kot štirih minutah tekme znašli v zaostanku, se potem z golom hitro vrnili nazaj, a po vsega 13 minutah ostali brez izključenega Ilije Martinovića.

Glavni sodnik tekme Asmir Sagrković se je namreč odločil za nevsakdanjo potezo in črnogorskemu branilcu v petih minutah pokazal dva rumena kartona.

Drugi rumeni karton Ilije Martinovića za izključitev:

Mauro Camoranesi: Želimo enak kriterij

Foto: Grega Valančič/Sportida "Nogomet je kontaktni šport. Vsak kontakt ni prekršek, pri presoji je treba imeti občutek. Predvsem pa bolj enakovreden kriterij. Ne bom oporekal kartonom Martinovića, a bi pričakoval enako odločitev pozneje in bi tekmo nadaljevali deset proti desetim," se je ob delo glavnega sodnika na zadnji tekmi 16. kroga Prve lige Telekom Slovenije v pogovoru za klubsko spletno stran obregnil trener Maribora Mauro Camoranesi in ciljal na prekršek, ki ga je branilec Gorice Matija Kavčič naredil v prvem polčasu.

"Takrat se ni poseglo po drugem rumenem kartonu, kar je nedvomno vplivalo na nadaljnji potek. To se zdaj dogaja prepogosto, spomnimo se derbija in nedosojene enajstmetrovke, prekrška nad Aleksom Pihlerjem pred drugim golom. Pa tudi nekaterih situacij s prejšnjih tekem. Ne zahtevamo nobenih privilegijev. Želimo si le, da bi imeli vsi enak kriterij. Ko potegnemo črto, se namreč te odločitve na koncu močno poznajo pri točkah," je nezadovoljstvo nad delom mož v črnem jasno izrazil trener Maribora.

Mariborčani so bili s sojenjem večkrat nezadovoljni že prej, v časih Zlatka Zahovića, in to večkrat tudi glasno opozorili. Z odhodom prejšnjega športnega direktorja se ni spremenilo veliko. Da sodniki vse prevečkrat skrbijo za odločitve, ki vijoličastim škodijo, so v Mariboru prepričani tudi zdaj, ko je v klubu nova garnitura strokovnega vodstva. Ne nazadnje je na to pred dnevi, še pred tekmo z Gorico, opozoril tudi novi športni direktor Oliver Bogatinov.

Aljoša Matko? Neverjeten je.

Veliko bolj zadovoljni so lahko v Ljudskem vrtu ob pogledu na lestvico. Maribor po zmagi nad Gorico ostaja na vrhu.

Aljoša Matko je s šestimi goli skupaj z Rokom Kronavetrom najboljši strelec Maribora v tej sezoni. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

"To je moštveni duh, ki ga želimo videti in označuje moštvo. Da tudi tisti fantje, ki ne igrajo redno, dobro trenirajo in so zbrani med čakanjem na priložnost. Ko ta pride, pa so vedno pripravljeni opraviti svoj del. Sicer pa je bilo zelo zahtevno skoraj vso tekmo igrati z igralcem manj, zato bi predvsem rad čestital igralcem na želji, požrtvovalnosti in pripravljenosti na odrekanje. Vsak posameznik se je identificiral z moštvom. Zaradi tega sem zelo zadovoljen," pa je o tekmi proti Gorici povedal Camoranesi, ki je proti štirikratnim državnim prvakom ob strnjenem koledarju tekem v ogenj poslal nekaj novih imen. Med drugim je tekmo sploh prvič v tej sezoni od prve minute začel Rene Mihelič. Drugič v tej sezoni se je v prvenstvu v začetni enajsterici znašel Andrej Kotnik.

Tekmo je zaznamoval dvakratni strelec Aljoša Matko, ki je prišel do petega in šestega prvenstvenega gola v tej sezoni. Otrok Maribora, ki se je po sezoni uveljavitve pri ljubljanskem Bravu vrnil v Ljudski vrt, je navdušil tudi trenerja. "Neverjeten je. Gre za fanta, ki toliko dela, gara, je ponižen. Zelo sem vesel zanj, ker je znova pokazal učinkovitost. Matko je zabil pomembna gola," si je 20-letni napadalec Maribora prislužil pohvale iz ust nekdanjega svetovnega prvaka, ki je največ, kar se v nogometu da osvojiti, dosegel leta 2006 v majici italijanske reprezentance.

Drugi gol Aljoša Matka za vodstvo z 2:1:

Pester urnik za konec leta 2020

Toda to so zdaj seveda le še lepi spomini na bogato nogometno pot. Danes 44-letni Argentinec z italijanskim potnim listom, ki se je v klubski majici proslavil kot član velikega Juventusa, misli predvsem na svojo novo, trenersko kariero. Ta pa Mariboru, ki se spogleduje z jesenskim naslovom prvaka, do konca leta v naslednjih dveh tednih prinaša najprej gostovanje pri Kopru, potem pa še domači tekmi z Muro in Aluminijem.

Mariborčane v soboto čaka zahtevno gostovanje pri Kopru, v majici katerega blesti njihov nekdanji član Dare Vršič. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Vedno ponavljam, da se prvenstva osvajajo na takšnih tekmah. Derbi je samo štirikrat v sezoni, preostale tekme so takšne in podobne. Na teh tekmah moramo zbirati točke, bomo pa seveda storili vse, da bi spomladi zmagovali tudi v derbiji," je za konec še povedal Camoranesi, za katerim je 15 tekem na klopi 15-kratnega slovenskega prvaka. Devetkrat je zmagal, trikrat remiziral in trikrat izgubil.