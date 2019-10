Milanič bo podal priložnost Derviševiću, a se mora izboljšati #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Maribora bodo danes v štajerskem derbiju 15. kroga Prve lige Telekom Slovenije gostili Celjane. Trener Darko Milanič opozarja na mentalno pripravo pred srečanjem, zvezni igralec Rok Kronaveter pa je prepričan, da vijolice ne morejo ponoviti tako slabe predstave, kot so jo v nedeljo v Sežani (1:4). Priložnost bi lahko dobil tudi Amir Dervišević, a mora popraviti še nekaj podrobnosti v igri.

''Moramo biti takšni, kot smo bili prej. Ko smo se znali braniti in napadati. Ko smo bili razigrani, povezani in šli napadat visoko naprej,'' si trofejni strateg NK Maribor Darko Milanič želi, da bi se njegovi izbranci po nepričakovanem spodrsljaju na Krasu (1:4) pokazali v boljši luči. ''Verjamem, da se takšna tekma, kot je bila v Sežani, ne more ponoviti,'' je Rok Kronaveter prepričan, da se bo rezultatska krivulja Mariborčanov usmerila navzgor.

Pomembna bo mentalna priprava

Amir Dervišević bi lahko danes nastopil drugič v tej sezoni. Med tednom je na prijateljski tekmi proti tretjeligašu Vidmu zbral tri asistence. Foto: Grega Valančič/Sportida Pred srečanjem s Celjem, ki je v tej sezoni že premagal Maribor in kaznoval njegove napake (2:1, dve napaki Špira Peričića in nonšalantna izvedba kazenskega strela Luke Zahovića), bodo ključni pristop, povezanost med igralci, pa tudi mentalna priprava. ''Ne samo skupinska, ampak osebna,'' poudarja trener, ki bo v začetni enajsterici opravil nekaj menjav. Zaradi kazni bo manjkal Aleks Pihler.

Eden izmed kandidatov, ki bi ga lahko zamenjal, je tudi Amir Dervišević. ''Priložnost, ki jo bo v prihodnje zagotovo dobil, mora tako kot drugi zagrabiti in se v nekaterih detajlih, o katerih veliko govorimo, popraviti,'' je Milanič spregovoril o Ljubljančanu, ki je bil na začetku sezone na stranskem tiru, danes pa bi lahko nastopil šele drugič v tej sezoni.

Prenos štajerskega derbija se bo s studijskim delom na Planet TV začel ob 16.40.