Lani je bil hrvaški reprezentant, letos bo igral v drugi slovenski ligi

Nikola Matas, ki je star 31 let in se najbolje znajde na položaju desnega branilca, je lani pod vodstvom takratnega selektorja, nekdanjega trenerja Maribora Anteja Čačića, zaigral na prijateljskih tekmah proti Čilu in Kitajski na turnirju v Aziji, letos pa bo igral v drugi slovenski ligi.

Nogometaš, ki ima bogate izkušnje z igranjem v prvi hrvaški ligi, v kateri je zbral prek sto nastopov v majicah Osijeka, Istre in Lokomotive, bo tako kmalu na voljo trenerju Nafte Francu Fridlu, ki mu bo tako izkušen nogometaš prav gotovo v veliko pomoč v lovu na povratek v prvo slovensko ligo.

Nafta je v njej nazadnje igrala v sezoni 2007/08, trenutno pa se poteguje za elito. Po šestih odigranih tekmah drugoligaške sezone ima 13 točk in je na tretjem mestu.