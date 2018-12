Knapi po preobratu strli kranjske orle #video

Kranjčani so v zadnji tekmi 18. kroga gostovali v zanje ljubem Velenju, kjer so se septembra veselili zmage, od Rudarja so bili boljši tudi na obe tekmah minule sezone. Tokrat so bili na dobri poti do 56. minuti, ko so vodili z 1:0, nato pa prejeli tri gole. Z zmago so se knapi odlepili z zadnjega mesta prvenstvene lestvice, na katerem so zdaj triglavani.

Prve pol ure je pripadlo domačim nogometašem. Že v šesti minuti so se znašli v nevarnem položaju, Dominik Radić je sprejel globinsko podajo in se sam znašel pred golom, si na kakšnih šestih metrih ustavil in nastavil žogo, a mu je na pot prišel eden od soigralcev, zato do strela ni prišel. Minuto kasneje je isti nogometaš le prišel do strela, ki ni bil posebej nevaren.

Do prvega razburjenja je prišlo v 13. minuti. David Arap je izvajal prosti strel, zadel živi zid, odbito žogo je skušal nastaviti Josip Tomašević, s tem pa omogočil strel Arapu, ki je okroglo usnje spravil v gol. A je veselje knapov trajalo le nekaj sekund, Matej Jug je hitro gol razveljavil zaradi nedovoljenega položaja Ivana Vasiljevića.

V 31. minuti so se Kranjčani znašli v prvem nevarnem položaju in ga takoj izkoristili. Luka Majcen sprejel žogo, jo podal proti Tomu Žurgi, ki si je žogo podaljšal v kazenski prostor in jo poslal za hrbet Marka Pridigarja.

Triglavani so ob polčasu še vodili, nato pa v drugem popustili. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Popoln preobrat knapov v drugem polčasu

V 56. minuti so Velenjčani izenačili po zaslugi lepega zadetka Davida Hrubika. Ta je prišel do odbite žoge z velike razdalje, z močnim udarcem pa premagal Luko Čadeža.

Ko je vse bolj kazalo, da si bosta ekipi razdelili točki, je v 81. minuti domačim uspel preobrat. Robert Pušaver je podale z desne strani, v kazenskem prostoru je najvišje skočil Radić in zadel za 2:1.

V 87. minuti so domači zabili še zadnji žebelj v kranjsko krsto. Rezervist Milan Tučić je z leve strani podal v osrčje kazenskega prostora, kjer je bil najbolj spreten kapetan Damjan Trifković.

Velenjčani bodo v 19. krogu v petek gostili Maribor, Triglav pa bo dva dni pozneje gostoval v Murski Soboti.