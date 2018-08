Kidričani izgubili pomembnega napadalca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ibrahim Mensah se po dobrih dveh letih poslavlja od Slovenije in odhaja na Norveško.

Ibrahim Mensah, ki je na zadnji prvenstveni tekmi Aluminija pri porazu v Domžalah z 1:3 zabil edini gol za Kidričane, v prejšnji sezoni pa je bil z devetimi prvenstvenimi goli njihov najboljši strelec, po dobrih dveh letih zapušča Slovenijo.

Ta 23-letni napadalec iz Gane je k nam prišel leta 2016, ko je bil na preizkušnji pri takratnem prvoligašu Zavrču, a so tam ocenili, da ni dovolj dober, zato je srečo poiskal drugje. Najprej je v tretji ligi igral za ljubljanski Bravo in zanj v 13 nastopih zabil kar 14 golov, kar mu je prineslo pogodbo s Krškim, za katerega je v sezoni 2016/17 zabil štiri prvenstvene gole.

Potem se je lani preselil v Aluminij in zanj odigral 30 prvenstvenih in pet pokalnih tekem, zanj v obeh tekmovanjih zabil 12 golov, s Kidričani pa se prvič v zgodovini kluba prebil do finala pokalnega tekmovanja.

Hitronogi Afričan se zdaj seli na Norveško, Slovenijo pa zapušča ob odškodnini. Po informacijah Transfermarkta naj bi Kidričani z njim zaslužili 50 tisoč evrov. V prvi slovenski ligi je v 61 nastopih zabil 14 golov.

Aluminij, ki je v prvih štirih prvenstvenih krogih zbral šest točk in je na tretjem mestu, bo v naslednjem krogu Prve lige Telekom Slovenije v soboto gostil velenjski Rudar.

