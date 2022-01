Slovenec, ki mu je ploskala vsa Palestina, obesil čevlje na klin

Jaka Ihbeisheh oziroma s polnim imenom Jaka Fayed Allah Patrik Ihbeisheh je stari znanec slovenskih nogometnih zelenic. Dokazoval se je v številnih klubih, prvoligaške izkušnje nabiral z Interblockom, Domžalami, velenjskim Rudarjem, Krko, Bravom in Radomljami, pri katerih je tudi sklenil nogometno pot. Jesenski del je končal z neprijetno poškodbo čeljusti, nato pa v uvodnem tednu v novem letu, tik pred začetkom priprav na spomladanski del, v katerem si bodo Radomlje s pomočjo novega partnerja, splitskega Hajduka, skušale zagotoviti obstanek v druščini najboljših, pa se je odločil za slovo.

Football, thank you and goodbye ⚽❤️ pic.twitter.com/hXKa3AA6mk — Jaka Ihbeisheh 🇸🇮🇵🇸 (@ihbeisheh) January 5, 2022

S slikovito objavo na družbenih omrežjih, na kateri so upodobljeni njegova fotografija v dresu NK Radomlje ter nogometni čevlji, obešeni na klin, je javnosti sporočil, da je konec njegove profesionalne nogometne poti. V njej je pustil pečat pri številnih slovenskih klubih, v medijih pa je najbolj odmeval njegov zgodovinski dosežek na azijskem prvenstvu, ko je leta 2015 postal prvi nogometaš Palestine, ki se je vpisal med strelce na tako velikem tekmovanju.

"Zadetek je postal del zgodovine, tega mi ne more vzeti nihče"

Sin Palestinca in Slovenke je v dresu izbrane vrste Palestine zbral 16 nastopov. Foto: Guliverimage Slovenskim srcem se je približal z očarljivo zgodbo o sinu Palestinca in Slovenke, ki se je odpravil v domovino svojega očeta, s katerim se je videl prvič po slabih dveh desetletjih, nato pa se pridružil še nogometni reprezentanci Palestine.

Zgodba je hitro osvojila deželo na sončni strani Alp, večno slavo v Palestini pa mu je prinesel zadetek, ki ga je na azijskem prvenstvu v Avstraliji dosegel proti Jordaniji in postavil končni rezultat 1:5. To je bil tudi edini zadetek Palestine na tistem prvenstvu, s katerim se je Ihbeisheh (na azijskem prvenstvu je nastopil pod uradnim imenom Hbeisha) vpisal v zgodovino.

Zgodovinski zadetek Ihbeisheha:

Zaradi tega je bil deležen ogromne časti in poveličevanja, česar takoj po tem, ko se je vpisal med strelce, niti ni občutil. "Saj si vesel, ko dosežeš zadetek. Navsezadnje smo vsi športniki. A takrat smo izgubljali z 0:5, zato se mi zadetek res ni zdel nič posebnega. Šele po tekmi, ko sem občutil vso podporo in prejemal čestitke, sem videl, koliko ta zadetek pomeni palestinskemu narodu. Postal je del zgodovine, tega mi ne more vzeti nihče," je bil ponosen Jaka, ko smo z njim kramljali po vrnitvi z azijskega prvenstva v Avstraliji. Sedem let pozneje je končal pestro nogometno pot in obesil nogometne čevlje na klin. V 36. letu se je odločil za nove izzive. Srečno, Jaka!