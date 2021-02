Huda kazen za Harisa Kadrića: zaradi ugriza bo počival pet tekem #video

Kidričani so v sredo še poglobili hudo krizo prvakov, ki so še tretjič zapored ostali brez točk. Aluminij je po zaslugi uspešne izvedene enajstmetrovke zmagal z 1:0, a zaradi nešportnega obnašanja več igralcev in uradnih oseb – 2 rumena in rdeči karton - bo moral plačati 300 evrov kazni, še dodatnih 500 evrov pa zaradi poteze Harisa Kadrića, ki je v 82. minuti v predel ramena ugriznil celjeskega nogometaša Esterja Soklerja in si prislužil neposredni rdeč karton.

Ostalo ni le pri denarni kazni, Kadrić ne bo smel nastopiti na naslednjih petih tekmah Aluminija, morda bi bil prisilni počitek še daljši, če se ne bi napadalec takoj po tekmi opravičil.

Ugriz Harisa Kadrića:

Preberite še: