Hrvaški branilec zapušča Domžale

Dario Melnjak po letu in pol zapušča Domžale in odhaja v Turčijo. Njegov novi delodajalec bo Rizenspor, ki v turškem prvenstvu zaseda zadnje mesto. Hrvat je s turškim prvoligašem podpisal pogodbo za eno leto in pol.