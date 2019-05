Žinko s tremi goli obdržal Bravo v vodstvu 2. SNL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Brava so tudi po 26. krogu na vrhu 2. slovenske lige. Tokrat so s 5:1 nadigrali Jadran iz Dekanov, tri gole je dosegel nekdanji reprezentant Luka Žinko. Njihov najbližji tekmec Tabor iz Sežane bo igral v nedeljo, Kalcer Radomlje pa z zmago z 2:0 na gostovanju pri Fužinarju zaostajajo za pet točk za Bravom in točko za Sežančani.