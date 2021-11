Gorica vrnilo milo za drago Triglavu

Drugoligaški slovenski klubi med reprezentančnim premorom ne mirujejo. Uvodna polovica srečanj 16. kroga, s katerimi so drugoligaši vstopili v drugo polovico sezone, je bila odigranih v soboto. Tudi težko pričakovani derbi vodilnih v Novi Gorici, na katerem se je Gorica maščevala vodilnemu Triglavu za poraz v Kranju. Vrtnice so zmagale z 2:0 in se Gorenjcem, čeprav so odigrale dve tekmi manj, približale le na točko zaostanka. Oba zadetka je dosegel Žan Leban.