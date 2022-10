Aluminij lahko skoči na vrh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drugoligaši so z izjemo zaostale tekme Krškega in Doba zaključili z uvodno tretjino prvenstva, ki se s tremi petkovimi obračuni nadaljuje z 11. krogom. Vodilni Novomeščani, ki so med tednom izgubili v Dobu, bodo v nedeljo gostili Velenjčane, Aluminij se bo za uvod v 11. krog pomeril z Dekani.