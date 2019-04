Domžale – Triglav: spletni tretji polčas

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Obračuna med Domžalami in Triglavom, ki se je na igrišču končalo z visoko zmago nekdanjih prvakov (6:1), kot vse kaže, vendarle še ni konec …

Foto: Vid Ponikvar

Nogometaši Domžal so v 26. krogu Prve lige Telekom Slovenije s kar 6:1 premagali Triglav, pri čemer je edini gol za Kranjčane dosegel domžalski nogometaš Gaber Dobrovoljc, ki je žogo potisnil v lastno mrežo. Zgodba je tu končana. No, vsaj na nogometnem igrišču. Moštvi pa sta si nato z urejevalci socialnih omrežij na Twitterju privoščili neobičajen tretji polčas. Ali so v domžalskem ali kranjskem taboru prekoračili mejo dobrega okusa, pa presodite sami …

Glede na naše izračune je čas, da ...



━━━━━ ━━

┃Triglav premaga |

| @NKDomzale |

└━━━━━━___ ┘

7 ┃ 8┃ 9┃ / ┃

━┛━┛━. |━ ┛

4 ┃5 ┃6 ┃ + ┃

━┛━┛━┛━ ┛

1 ┃ 2 ┃ 3 ┃ = ┃ pic.twitter.com/z5n3JOQnh7 — NK Triglav Kranj (@nk_triglav) April 9, 2019

Ker vam očitno računanje ne gre, malce v pomoč ... 😏 pic.twitter.com/gpQldCXgWs — NK Domžale (@NKDomzale) April 10, 2019

In nagrada za najbolj lame objavo na tviterju dobiiiiiii...⬆️ — NK Triglav Kranj (@nk_triglav) April 10, 2019

… ista ekipa kot nagrado za najslabšo obrambo kola. 😏 — NK Domžale (@NKDomzale) April 10, 2019

Hej, mini @nkmaribor, dovolj, a vam kdo kej hoče? pic.twitter.com/4c9rqo680U — NK Triglav Kranj (@nk_triglav) April 10, 2019

A je res že konec? A zdaj sledi pohvala, da smo s seboj pripeljali Small Faces, sicer bi stadion zamenjali za lutkovno gledališče? pic.twitter.com/J4pQiYdsV2 — NK Triglav Kranj (@nk_triglav) April 10, 2019

In nato še ...

👏Velemojstru nogometne žoge čestitamo za 50. odigrano tekmo v @PrvaLigaSi! Na sliki je tudi Senijad Ibričić...😅#ČasZaTriglav #KdajČeNeZdaj pic.twitter.com/q6LEmkLnkB — NK Triglav Kranj (@nk_triglav) March 5, 2019

👏 Velemojstru nogometne žoge čestitamo za 22., 23. in 24. zadetek v @PrvaLigaSi. V videu je tudi @nk_triglav. 😅 pic.twitter.com/jko3w7JJXC — NK Domžale (@NKDomzale) April 10, 2019