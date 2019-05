V živo: Gorica in Tabor začenjata boj za prvo ligo

Devet članov Prve lige Telekom Slovenije v sezoni 2019/20 je že znanih. To so Maribor, Olimpija, Domžale, Mura, Celje, Aluminij, Rudar, Triglav in aktualni drugoligaški prvak Bravo, zadnjega pa bodo dale dodatne kvalifikacije.

Gorica je na popravnem izpitu. V prvenstvu je prehitela le Krčane, zdaj pa si rešuje prvoligaško kožo proti ambicioznim Kraševcem, ki so v drugi ligi ujeli zmagoviti ritem. Vrtnice so poleg Maribora in Celja edini slovenski klub, ki v 1. SNL nastopa od začetka do danes. Če bi jim Tabor prekrižal načrte, bi se tako končala velika tradicija Gorice.

Dodatne kvalifikacije: Sreda, 29. maj:

Tabor Sežana : Gorica 0:0* (-:-, -:-, -:-)



*tekma se je začela ob 17. uri



Nedelja, 2. junij:

17.00 Gorica – Tabor Sežana

