Trener Brava sporoča Olimpiji: Lahko nagajamo boljšim #video

Ljubljana bo zvečer priča zgodovinskemu dogodku, saj bo stadion Stožice prvič gostil ljubljanski derbi, ki bo štel za točke. Bravo prihaja k Olimpiji samozavesten, saj je v zadnjem nastopu velenjski Rudar, s katerim so zmaji nepričakovano izpadli v pokalu, v gosteh nadigral s 4:1. Za trenerja Dejana Grabića vseeno ni dvoma. ''Olimpija je favorit,'' pojasnjuje mladi strateg, ki je v soboto dopolnil 39 let.

Večerni spopad med Olimpijo in Bravom bo sklenil dogajanje v 10. krogu Prve lige Telekom Slovenije, po katerem bi lahko prišlo do zamenjave na vrhu razpredelnice. Če zmaji ne bodo ugnali prvoligaškega novinca, bodo vodilni položaj prepustili Aluminiju, to pa bi tudi pomenilo, da bi se Bravo še bolj utrdil na šestem mestu, ki prinaša obstanek, s tem pa tudi uresničitev zadanega cilja za sezono 2019/20.

O gostovanju pri Olimpiji:

Matko odpira ostalim veliko prostora

Bravo je prejšnji teden v gosteh nadigral velenjski Rudar. Foto: Jurij Vodušek/Sportida ''Sproščeni bomo, vemo pa, kam prihajamo. Prihajamo v Stožice k favoritu. Imamo svoj načrt, kako izboljšati igro,'' trener Brava Dejan Grabić odvrača možnost, da bi se na gostovanje k Olimpiji, ki je do tega kroga vodila na lestvici, odpravil z belo zastavo. Samozavest mu po zadnji zmagi nad Rudarjem (4:1) dodatno veča spoznanje, da je seznam poškodovanih igralcev končno prazen.

''Vlada večja in zdrava konkurenca, ki vse igralce na treningih prisili, da dajo vse od sebe. Treningi tako delujejo bolje kot pred tremi tedni, ker se vsak igralec zaveda, da nima zajamčenega mesta v enajsterici. Zato se trudi bolj,'' je strateg mladega ljubljanskega kluba pred prvim gostovanjem v Stožicah, ki prihaja le dan po njegovem 39. rojstnem dnevu, pojasnil, kako lahko končno uživa na treningih.

O Aljoši Matku:

Ima sladke skrbi, koga bo uvrstil v ekipo, saj je klop vedno bolj široka. Med igralci najbolj izstopa Aljoša Matko. Najstnik, ki igra za Bravo kot posojen napadalec Maribora, je dosegel kar pet zadetkov. Kot posojen igralec vijolic bo imel proti Olimpiji poseben motiv, saj bi lahko aktualnim državnim prvakom pomagal k temu, da bi se zmajem še bolj približali.

Aljoša Matko, 19-letni Belokranjec, je v dresu Brava dosegel že pet zadetkov. Foto: Vid Ponikvar

''On zaključuje tisto, kar ekipa pripravi. Je tip napadalca, ki veliko gara, to pa ga na koncu verjetno tudi nagradi z zadetki. Ostalim napadalcem odpira veliko prostora, zato je tudi tako pomemben za našo ekipo. Je pa vendarle eden izmed 25 fantov, ki se borijo za svoje minute,'' je poudaril, kako se mora prav vsak izmed njegovih izbrancev dokazati s trdim delom na treningu in tem, da prepriča svojega trenerja.

Pričakuje drugačno Olimpijo od tiste v četrtek

Grabić načrtuje, da bo Bravo v tej sezoni zagrenil življenje tudi kateremu izmed klubov z vrha razpredelnice. Foto: Jurij Vodušek/Sportida Naključje je hotelo, da sta imela oba današnja tekmeca na zadnji tekmi izkušnje z Rudarjem. Če je Bravo proti knapom zažarel v polni luči in Velenjčane, tekma se je za nameček igrala v gosteh, ponižal s 4:1, pa je Olimpija v četrtek doživela boleč udarec, saj je doma izgubila z 0:1 in se poslovila od pokalnega tekmovanja.

''Če bi šli po tej kalkulaciji, bi morali Olimpijo premagati s petimi goli razlike ali kako že, a vemo, da temu ni tako. Olimpija bo verjetno dala vse v to tekmo, hoče biti prva,'' pričakuje drugačno, boljšo, bolj živo in energično Olimpijo, kot jo je maloštevilno občinstvo v Stožicah spremljalo v četrtek.

O cilju, kako zagreniti življenje boljšim:

Bravo je v tej sezoni vzel mero Taboru, Triglavu in Rudarju, naslednji cilj pa je, da prekriža načrte še kateri izmed večjih, bogatejših ekip. ''Imamo dovolj kakovosti, da skozi moštveno igro in agresivnost nagajamo boljšim ekipam. To nam v tej sezoni še ni uspelo, a upam, da bomo boljši proti Olimpiji, Muri, Domžalam in v končni fazi tudi proti Mariboru,'' si želi odmevnega rezultata, s katerim bi poskrbel, da bi po 10. krogu na vrhu razpredelnice ostal Aluminij.

O navijačih:

Dvoboj se bo začel ob 20.15, neposredni prenos s studijskim delom pa boste lahko spremljali na Planet TV že 15 minut prej. Glavni sodnik dvoboja, na katerem pri Olimpiji zaradi kazni rdečih kartonov ne bosta smela nastopiti Luka Menalo in Eric Boakye, bo Dejan Balažič.