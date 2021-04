Finančno stanje ni rožnato, fantje izgubili kar osem mesecev #video

Bravo je podobno kot Olimpija odigral tekmo manj od prvoligaških tekmecev. Obstaja možnost, da bi se ljubljanski obračun, če bo od 12. aprila spet prižgana zelena luč za izvedbo Prve lige Telekom Slovenije, odigral že sredi prihodnjega tedna. "Prav je, da najprej odigramo to tekmo. Tudi zaradi regularnosti prvenstva in vsega skupaj," je za Planet TV povedal športni direktor Dejan Močnik.

Z ekipnega vidika ne vidi posebnih težav

Bravo bi moral v 27. krogu pred reprezentančnim premorom gostovati v Stožicah, a je bila tekma prestavljena. Foto: Grega Valančič / Sportida Zaradi popolnega zaprtja, ki traja od prvega aprila, bi se lahko moštva prvič v polni zasedbi zbrala šele v ponedeljek. V idealnem scenariju. "To zaprtje ni trajalo tako dolgo, z ekipnega vidika ne vidim nekih posebnih težav. Fantje delajo individualno, nekateri reprezentanti lahko trenirajo v manjši skupini, kar je dovoljeno," pojasnjuje Močnik, ki se zaveda, da bi lahko imel Bravo za pripravo na prvo tekmo po prekinitvi prvenstva na voljo le dva dni časa. A, podobno velja tudi za Olimpijo.

"Ko je bila reprezentančna pavza, se je ekipa kondicijsko osvežila in spočila, psihološko pa je igralcem, seveda, težko," povsem razume nejevoljo nogometašev, ki morajo vsaj do 12. aprila pozabiti na skupne treninge.

Posebna čast za Bravo, a je to že zgodovina

Vratar Brava Igor Vekić je branil na vseh treh tekmah Slovenije na Euru do 21 let. Foto: Vid Ponikvar/Sportida V času epidemije novega koronavirusa prihaja do izpada dohodkov. "Situacija ni rožnata, to lahko odkrito povem. Verjamem, da v letu ali pa letu in pol pridemo nazaj na okvirje in višino sponzorstev, ki smo jih imeli pred epidemijo koronavirusa. V tem trenutku pa sponzorji dajejo toliko, kolikor lahko," sporoča športni direktor kluba, ki se je lahko na nedavnem skupinskem delu evropskega prvenstva do 21 let.

Na njem je Slovenija v skupini B osvojila eno točko in zasedla zadnje mesto, pohvali se lahko kar s tremi nogometaši, med izbranci Milenka Ačimovića pa ni manjkalo tudi igralcev, ki so v karieri nosili tudi dres Šiškarjev. Kot denimo tudi strelec zgodovinskega prvega zadetka za Slovenijo na Euru, zdajšnji napadalec Maribora Aljoša Matko. "To je neka posebna čast za nas, a je to zgodovina. Danes je že novi dan, jutri je treba narediti nove fante."

Športnega direktorja NK Bravo skrbi usoda mladih nogometašev, ki ne morejo redno trenirati. Foto: Vid Ponikvar

Pri klubskem podmladku se še zdaleč ne cedita med in mleko. Pri Bravu vztraja 250 otrok, ki pa so zaradi predpisov izgubili mesece treningov. "Bili smo pripravljeni trenirati na primerni medsebojni razdalji in brez uporabe garderob. Samo, da bi bili na igrišču in imeli stik s fanti, tako pa so fantje izgubili osem mesecev treningov in tekmovanj. To je velika izguba za šport," ga skrbi prihodnost slovenskega nogometa, če bo še naprej prihajalo do takšnih izpadov.