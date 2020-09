Radomlje na vrh, Brda do prve zmage

Nogometaši Kalcer Radomelj so nova vodilna ekipa 2. SNL. V obračunu petega kroga so v Dekanih z 1:0 premagali domači Jadran, strelec edinega gola je bil v 80. minuti z enajstmetrovke Anže Pišek. Radomlje so se tako po točkah izenačile z Biljami, imajo pa boljšo razliko med danimi in prejetimi goli.