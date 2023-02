1. SNL, 21. krog:

Sobota, 11. februar:

Nedelja, 12. februar:

Jesenski prvak ni izgubil že štiri mesece

Spomladanski nogometni prvoligaški ples se bo najprej ustavil v Stožicah. Uvodno dejanje drugega dela sezone se bo začelo ob 15. uri, za točke se bosta na edinem mestnem derbiju, kar jih v tej sezoni premore Prva liga Telemach, udarila Olimpija in Bravo. Prvi favorit za naslov prvaka in klub, ki je dobri poti, da se izogne krčevitemu boju za obstanek.

Bravo je 9. oktobra 2022 napolnil mrežo zeleno-belih. Foto: Grega Valančič/Sportida

Odkar vodi Olimpijo Španec Albert Riera, je vpisala le tri poraze. Enega v Evropi in dva v 1. SNL. Oba v gosteh. Prvega jeseni v Celju (3:4), drugega pa v drugem delu Ljubljane, v Spodnji Šiški, kjer se je Bravo 9. oktobra 2022 znesel nad neprepoznavnimi zmaji. Najmlajši slovenski prvoligaški klub je zmagal kar s 6:1, to je bilo še obdobje, ko je pri zeleno-belih manjkal poškodovani vratar Matevž Vidovšek (ta je v vsem jesenskem delu prejel le en samcat zadetek), Riera pa je dočakal najbolj brutalen poraz, odkar deluje v Sloveniji. V soboto, 125 dni pozneje, se lahko zeleno-beli maščujejo mestnim sosedom za neverjeten polom. To je bil njihov zadnji poraz, nato so do konca jesenskega dela zaigrali bolje in v leto 2023 vstopili s 13 točkami prednosti pred najbližjim zasledovalcem Koprom. ''Z enakimi igralci se tak razplet ne more ponoviti. To je nogomet. Nihče ni popoln, zavedati se moramo položaja in prepričan sem, da bo tokrat popolnoma druga zgodba. Če bomo s to ekipo odigrali še deset ali sto takšnih tekem, se to ne bo ponovilo,'' je Riera prepričan, da s takšnim kadrom, v zimskem prestopnem roku so ga okrepila še tri obetavna imena iz Hrvaške in BiH, ne more nikoli več izgubiti tako visoko.

Domneva, da bi lahko zmaji že prehitevali dogodke in se že spogledovali z naslednjo nedeljo, ki prinaša večni derbi z Mariborom, Bravu pa ne bo pomagala do uspeha. Iz tabora zmajev so namreč sporočili, da razmišljajo le o ljubljanskem tekmecu, vijolicam pa se bodo posvetili šele po sobotnem dvoboju. Izbrancem Dejana Grabića, ta je bil zadovoljen z opravljenim v zimskem pripravljalnem obdobju, se tako obeta priložnost, da bi v spomladanski del vstopili z odmevnim presenečenjem. Nazadnje, ko so zmaje presenetili s 6:1, se je pod svoj prvi hat-trick podpisal Martin Kramarič. Zanimivo je, da sta oba ljubljanska prvoligaša odigrala najmanj pripravljalnih tekem izmed vseh članov 1. SNL, skupaj sta bila dejavna le sedemkrat (Olimpija trikrat, Bravo štirikrat).

Invazija navijačev Mure na celjski stadion

V Celju bi lahko bilo pestro ne le na igrišču, ampak tudi na tribunah. Ozračje je zakuhal celjski klub, ki je v zimskem obdobju pod svojo streho pripeljal kar tri nekdanje ase Mure. Že od prej se v celjskem dresu dokazuje Nino Kouter, zdaj so se mu pridružili še nekdanji šampionski soigralci v črno-belem dresu Matko Obradović, Žan Karničnik in Luka Bobičanec. Celjani stavijo na njihove kakovost in izkušnje, s katerimi lovijo Evropo, glavni cilj v sezoni, kjer želijo s pomočjo ruskih vlagateljev storiti nov korak k napredku kluba. Pa ne le članskega moštva, ampak vsega klubskega ustroja.

Usoda je hotela, da bo Luka Bobičanec, dolgoletni nogometaš Mure, prvi nastop v 1. SNL v celjskem dresu vpisal prav proti nekdanjim soigralcem. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V Murski Soboti vlada izjemno zanimanje za ogled srečanja v živo. Prekmurci, znani po zvestobi do "čarno-bejlih", s katerimi so leta 2021 proslavljali zgodovinski naslov prvaka, se odpravljajo v knežje mesto v ogromnem številu. Mura ima tudi priložnost, da z zmago po točkah ujame Celjane in si izboljša izhodišče v boju za evropska mesta. Čeprav so izgubili nekaj pomembnih igralcev, poleg Bobičanca je najbolj odmeval odhod mladega reprezentanta Tia Cipota, ki že igra v serie A (Spezia), so tudi okrepili svojo zasedbo s številnimi zanimivimi igralci.

Najboljšemu strelcu Mirlindu Dakuju bi lahko v napadu delal družbo povratnik Nikola Petković, tako da bi lahko imela celjska obramba, ki je pozimi ostala brez Dušana Stojinovića, kar nekaj dela. Mura ne skriva cilja, da bi v spomladanski del, v katerem želi izboljšati uvrstitev, vstopila z zmago. V celjskem taboru na drugi strani ne smejo niti pomisliti na poraz, ki bi po vseh okrepitvah pomenil veliko razočaranje.

Bogatinov prvič na klopi Radomljanov

Nedelja prinaša tri tekme. Začelo se bo zelo zgodaj, že v času nedeljskega kosila, ko bosta derbi začelja ob 13. uri v Športnem parku odprla Gorica in Radomlje. Da bo tekma še bolj v znamenju ''nesrečne'' številke 13, poskrbi podatek, da sta oba v jesenskem delu zbrala prav toliko točk. Manj jih je osvojil le zadnjeuvrščeni Tabor, ki pa zaostaja le eno točko, zato bo pred vrtnicami in mlinarji ogromen motiv. Pomerila se bosta stara kolega Miran Srebrnič in Oliver Bogatinov, zadnji bo prvič uradno na 1. SNL vodil Radomljane in jim poskušal priigrati obstanek.

Oliver Bogatinov je nazadnje vodil prvoligaša v Kidričevem, nato pa se je v Mariboru in Kopru posvetil drugačnim nogometnim vlogam. Foto: Mario Horvat/Sportida

Domači strateg, ki bo lahko od drugega kroga spomladanskega dela v napadu računal tudi na pomoč Daria Kolobarića, ta se pri Koprčanih ni pretirano izkazal, računa na pomoč domačega občinstva. Bogatinov ne bo mogel računati na pomoč dveh kaznovanih igralcev. Manjkala bosta Mario Čuić in Anže Kolar, dobre strelske predstave v pripravljalnem obdobju pa bosta poskušala na prvoligaške zelenice preseliti Sandi Nuhanović in Ester Sokler.

Derbi na Bonifiki, Kotnik proti Vipotniku

Ob 15. uri se bo začel vrhunec uvodnega spomladanskega kroga. Koprčani so v tej sezoni že dvakrat prekrižali načrte Mariborčanom. V svojevrstnih superpokalnih obračunih, saj se srečujeta branilec naslova in pokalne lovorike, so tako v tej sezoni vse točke osvojili varovanci Zorana Zeljkovića. Na zadnjem spopadu v Ljudskem vrtu jim je zmago omogočil spektakularen zadetek Žana Benedičiča. Takrat vijolicam še ni pomagal Josip Iličić, ki je zelo zadovoljen z opravljenim v pripravljalnem delu. Izboljšal je raven kondicijske pripravljenosti, navdušil je na nekaterih pripravljalnih tekmah, tako da bo na Bonifiki v središču pozornosti.

Žan Vipotnik je v zadnjih treh jesenskih krogih zadel v polno kar sedemkrat. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Gostitelji so razširili krog kakovostnih igralcev, po novem imajo daljšo klop, vrnil se je tudi Maks Barišić, vijolice pa bodo pogrešale dva pomembna igralca, poškodovanega Marka Tolića in Nemanjo Mitrovića, ki se vrača po bolezni. Zanimivo bo videti, ali bo Žan Vipotnik nadaljeval svoj nor strelski ritem, saj je konec jeseni na zadnjih treh tekmah zadel v polno kar sedemkrat. Na zadnji tekmi jeseni je zmago Kopru priigral prvi strelec kanarčkov Andrej Kotnik, tako da je mogoče pričakovati zanimiv strelski obračun.

Domžale po četrto zaporedno zmago

V zadnji tekmi prvega spomladanskega kroga bo vloga favorita pripadala Domžalam. Simon Rožman je ob koncu jesenskega dela našel zmagovito kombinacijo. Nanizal je tri zmage, se prebil v zgornjo polovico razpredelnice, hkrati pa potrdil sloves trenerja, zmožnega uspešnega dela pri procesu dviga kakovosti zlasti mlajših igralcev. Od jeseni pa se je v mestu ob Kamniški Bistrici marsikaj spremenilo. Ni več največjega upa Mitje Ileniča, ki je pri 18 letih poskrbel za najdražji letošnji prestop iz 1. SNL, saj je New York City zanj plačal milijon evrov, ni več niti prvega domžalskega strelca Ivana Durdova, ki je prav tako izdatno napolnil rumeno blagajno.

Spomladanski uvodni krog 1. SNL se bo v nedeljo končal v Domžalah. Foto: Nik Moder/Sportida

Domžalčani so vstopili v novo obdobje, v letu 2023 pa se bodo najprej pomerili s Taborom, ki je jeseni tako skromno osvajal točke, da je postal najresnejši kandidat za izpad. Sežančani so poskrbeli za ogromno kadrovskih menjav, trener pa ostaja Dušan Kosić, ki še zdaleč ni vrgel puške v koruzo. Izmed zimskih novincev je zavidljivo strelsko formo nakazal Luka Šušnjara.