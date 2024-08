Glavni trener uzbekistanske boksarske reprezentance Tulkin Kiličev je med proslavljanjem zlate medalje Hasanboja Dusmatova v kategoriji do 51 kilogramov v prostorih teniškega centra Roland Garros doživel srčni zastoj. Življenje sta mu rešila člana britanske olimpijske odprave, zdravnik Harj Singh in fizioterapevt Robbie Lillis.

Drama se je odvila v prostorih teniškega središča, ki je na olimpijskih igrah gostilo tudi tekmovanje v boksu. Po finalnem dvoboju, v katerem je Dusmatov premagal Francoza Billala Bennamaja, so se uzbekistanski trenerji vrnili v prostore za ogrevanje, kjer so začeli proslavljati. Kot je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal Lillis, je iz prostora zaslišal kričanje. Ko je vstopil, je Singh, ki je bil tam kakšnih 30 sekund prej, že začel oživljati Uzbekistanca. Več trenerjev je dogajanje vidno prizadelo, zato sta Britanca potrebovala nekaj trenutkov, da sta jih umaknila s poti.

Singh je izvajal oživljanje, Lillis pa je uporabljal defibrilator. Kiličev se sprva ni odzival, po 20 ali 30 sekundah pa je nenadoma spet prišel k zavesti, je pojasnil britanski fizioterapevt. Kot je še povedal, sta nato Kiličeva predala francoski zdravniški ekipi, ki je prišla nekaj minut kasneje.

"Upam, da si bo popolnoma opomogel. Hitro ukrepanje je pri srčnem zastoju bistveno. Zelo sem hvaležen, da smo imeli s seboj vso opremo. To vsekakor ni moje običajno delo in ne bi ga rad opravljal vsak dan, toda na srečo sem ga bil sposoben opraviti," je še povedal Lillis. Kot so sporočili iz bolnišnice, naj bi bilo zdravstveno stanje uzbekistanskega trenerja stabilno, še piše dpa.