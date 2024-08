V živo: Kolajne so doma, junaki prihajajo na oder na Kongresnem trgu #video

Na Kongresnem trgu v Ljubljani poteka sprejem za slovenske olimpijce. Pred tem so se že družili z novinarji, sprejela pa jih je tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. "Hvala vam, ker ste nas navdihnili, združili in napolnili s ponosom," je dejala v nagovoru. Dobitniki kolajn, Andreja Leški, Toni Vodišek in Janja Garnbret, se še ne zavedajo povsem, kaj jim je uspelo. "Še vedno se me drži adrenalin, sprostila se bom šele čez nekaj dni in dojela, kaj se je res dogajalo," je poudarila Garnbretova.

"Sprejem olimpijske reprezentance je tradicionalni dogodek, ki združi celotno olimpijsko reprezentanco Slovenije in na katerem se lahko navijači, družine in prijatelji poklonijo svojim športnim junakom," so sporočili z Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). Slovenija je na olimpijskih igrah v Parizu dosegla tri kolajne. Olimpijski naslov je osvojila Andreja Leški in nadaljevala tradicijo judoistov, ki kolajne osvajajo od Aten 2004 dalje. Naslov prvakinje je kot prva v zgodovini Slovenije ubranila športna plezalka Janja Garnbret, srebro pa je osvojil Toni Vodišek. Na sprejemu si bodo aplavz zaslužili tudi drugi slovenski športniki, med njimi rokometaši, ki so navdušili z borbenostjo, a izgubili polfinale in tekmo za bron.

Sprejem pri predsednici države

Sprejem pri predsednici republike. Foto: Daniel Novakovič/STA Nataša Pirc Musar je v predsedniški palači priredila sprejem v čast slovenskim olimpijcem in olimpijkam. "Čestitam vsakemu izmed vas za dosežene rezultate ter za vašo borbenost in srčnost, ki ste ju pokazali na največjem športnem odru. Hvala vam, ker ste nas navdihnili, združili in napolnili s ponosom ter nas opominjali tudi na športne vrednote - prijateljstvo, spoštovanje, fair play," je dejala predsednica, ki je nekaj tekmovanj spremljala v živo v Parizu. "Občutki, ki sem jih doživela predvsem ob poslušanju Zdravljice, bodo za vedno ostali v mojem srcu. S ponosom sem opazovala, kako pod slovensko zastavo tekmujete, se borite in zmagujete. In kdaj tudi izgubite. Tudi porazi in neuspehi so del športa in prav v teh primerih potrebujete še dodatno spodbudo."

Predsednica države z vsemi tremi dobitniki kolajn s pariških iger. Foto: Daniel Novakovič/STA

Predsednica je verjela, da Leon Štukelj ni bil zadnji slovenski športnik s kolajno v Parizu. "Dragi Andreja, Janja in Toni ... Vaš uspeh je plod dolgoletnega truda, odpovedovanja in neutrudnega dela. Ponosni smo na vsako vašo kolajno, na vsak vaš dosežek. Naj vam bodo ti uspehi navdih za prihodnje izzive na vaši nadaljnji športni poti."

"Potrebujemo še nekaj dni, da pridemo na realna tla"

Olimpijce so najprej čakale medijske obveznosti. Foto: Boštjan Podlogar/STA "Še vedno se me drži adrenalin, sprostila se bom šele čez nekaj dni in dojela, kaj se je res dogajalo. Ne čutim pa več bremena," je v Ljubljani za Planet TV povedal Janja Garnbret. Toni Vodišek pa je dodal: "Povem iskreno, da se še ne zavedam, kaj smo naredili in kaj sem prinesel Slovenijo. Potrebujemo še nekaj dni, da pridemo na realna tla in se zavemo, kaj se res dogaja."

"Vsekakor je bilo čutiti pritisk, olimpijske igre so samo na štiri leta. Priložnost za še kolajno pa želiš zgrabiti. Bila sem v najboljši formi do zdaj. Morala sem samo uživati in odplezati, kot znam. To sem si pred finalom tudi rekla. Ja, sem čutila pritisk, a sem bila sama v sebi mirna, saj sem na treningih naredila vse, kar sem morala," je razlaga dvakratna olimpijska prvakinja. "Na Pariz imam same lepe spomine. Tam sem pri 16 letih prvič postala svetovna prvakinja. Pariz je moje mesto.

Toni Vodišek Foto: Boštjan Podlogar/STA Vodišek že z navdušenjem pogleduje proti Los Angelesu 2028, ko bodo kajtarji bližje dogajanje, kot so bili zdaj stran od Pariza v Marseillu. "V Los Angelesu ne bomo šli v mesto, ampak pridete vsi k meni na plažo. Smo že gledali, kakšno je tam vreme. Mislim, da bo lepo, nepozabno. Moramo se samo še še malo bolj pripraviti." Psihološko se je na LA že začel pripravljati.

Jure Dolenec pri predsednici. Foto: Daniel Novakovič/STA Nekoliko manj so bili zadovoljni rokometaši. "Malo je grenkega priokusa, manjka kolajna okoli vratu. Vseeno sem po prespani noči izjemno ponosen na ta rezultat. V Celju sem šel že na kavo in ljudje so me ustavljali, čestitali. Tega občutka nismo najbolj občutili na samih igrah, ampak ko vidiš, da so ljudje ponosni na nas tudi po četrtem mestu brez kolajne, vidiš, da smo naredili nekaj izjemnega. Mislim, da je to vrhunski rezultat," je povedal Blaž Janc.

Andreja Leški je doma že 10 dni. "Malo bolj je urejeno vse v moji glavi, vse skupaj se je malo bolj umirilo. A še vedno je vse ena globoka sreča, ki jo kar podoživljam vsakič, ko me kdo malo opomni ali vpraša kaj v povezavi s tem, tako da je res čudovito."

Torek prinaša sprejema v občinah osvajalcev kolajn

Toni Vodišek in Andreja Leški, olimpijca iz Kopra. Foto: Boštjan Podlogar/STA Občina Slovenj Gradec za Janjo Garnbret in občina Koper bosta za svoje olimpijce sprejema pripravili v torek, 13. avgusta. Dogajanje v Kopru se bo začelo ob 19. uri v Taverni, v Slovenj Gradcu pa uro prej v središču mesta. "Navijači in člani klubov bodo športnike pospremili v sprevodu od olimpijskega bazena na Piranski cesti po Pristaniški ulici do Taverne, kjer bo sprejem popestrila glasbena skupina Ne me jugat," so zapisali na spletni strani občine Koper.

"V mestnem jedru bo otrokom na voljo plezalna stena, do prihoda naše olimpijske junakinje ob 18. uri bo glasbo vrtel DJ Ney, v programu pa bosta nastopili Eva Boto in 'ognjena' Maša Ferme. V programu sodelujejo mladi glasbeniki iz Glasbene šole Slovenj Gradec, gorski reševalci in nepogrešljivi gasilci, ki bodo svojo članico, dobitnico še ene zlate olimpijske kolajne, pred prihodom v Slovenj Gradec počastili z vodnim slavolokom ob cesti proti Šmartnemu. Vabimo vas, da se nam pridružite, in skupaj ustvarimo navijaško vzdušje, ki pritiče najboljši plezalki na svetu," so program najavili na občini Slovenj Gradec.