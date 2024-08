Oven

Delovali boste resno, zamišljeno in na trenutke zelo hladno. Vaše misli bodo še vedno težile k spremembi, samo pazite, da ne boste pretiravali. V življenju pridejo spremembe čisto nepričakovano in življenje se nam lahko spremeni na boljše ali pa na slabše. Dan bo prava prelomnica za vas, zato dobro razmislite o vaših željah.

Bik

Bodite previdni. Na področju dela se boste kmalu izolirali od vseh ostalih. Zdelo se vam bo, da vam zavidajo ali pa da vas ne sprejemajo takega, kot ste. Opustite negativne misli. Obnovite odnose pri delu. Tako si boste pričarali boljše delovno vzdušje. V finančnem okviru pa se bo odprla nova priložnost, toda kar nekaj časa bo trajalo, da bo zaživela. Zdravje: zmerno.

Dvojčka

Na delovnem mestu se bo za vas končno odprlo novo poglavje. Čaka vas možnost napredovanja, toda pred vami je boj. Boriti se boste morali za položaj, ki ga želite pridobiti. Saj veste, da brez truda ne gre, kajne? Pred vami je zelo svetla prihodnost na področju financ in dela. Veselite se je. Zdravje: pripravite se na padec odpornosti.

Rak

Čutite, da na delovnem področju niste prišli tako daleč, kot ste dejansko mislili in si želeli. Dozdeva se vam, da si zaslužite več. Potrudite se in na previden način namignite nadrejenemu. Le tako bo možen premik. Ne izolirajte se od prijateljev, saj boste kmalu potrebovali njihov nasvet. Ekonomska problematika vas še vedno ovira, toda kmalu lahko pričakujte izboljšanje.

Lev

Na profesionalnem področju imate cilje in načrte, ki so uresničljivi. Prav je, da ste ambiciozni. Čaka vas odlična prihodnost na delovnem mestu. Bodite pogumni! Četudi boste naleteli na ovire, se jih ne bojte. Soočenje z njimi bo zares uspešno. Sicer pa danes bodite zelo previdni z denarjem. Pojavili se bodo nepričakovani stroški.

Devica

Danes boste spoznali nekaj novega glede poslovanja in financ. Toda vse niti ne bodo v vaših rokah. V projekt boste vložili ogromno truda. Nič ne bo narobe, če boste več zahtevali tudi od osebe, s katero sodelujete. Na delovnem mestu boste delovali samozavestno. Vzdušje bo odlično! Bodite pozorni pri financah. Ne sklepajte večjih poslov, saj bi bili prav vi na slabšem.

Tehtnica

Na delovnem mestu boste prejeli dobro novico. Mislili ste, da to ni mogoče, toda motili ste se. Vsekakor lahko pričakujete pozitiven premik, zato boste danes zelo navdušeni. Čaka vas napornejše obdobje, ki pa mu boste kos. Držite se svojega ambicioznega načrta Zdravje: pazite na to, da se ne bodo pojavili stari simptomi.

Škorpijon

Čas je za premišljenost na področju financ. Ne delujte instinktivno. Skušajte ohraniti realne predstave o vaših potrebah. Vaši cilji na področju poslovanja trenutno niso dosegljivi, saj nimate dovolj finančnih kapacitet. Na delovnem mestu se vam zdi, da ste obstali na določeni točki. Kmalu lahko pričakujete spremembe. Zdravje: pazite se bolečin v udih.

Strelec

Danes ne bo pravi dan za izkazovanje na področju dela. Zdelo se vam bo, da nazadujete. Kmalu boste lahko pokazali svoje znanje in izkušnje. Na področju dela se bo pojavila oseba, ki vam bo pomagala doseči določen cilj. Pravi čas šele prihaja. Zdravje: temperaturne spremembe lahko povzročijo išias in bolečine v mišicah.

Kozorog

Veter sprememb se nevzdržno širi. To vi najbolje veste, saj ga že čutite. Dobili boste novo moč in nov zagon. Vaše besede bodo imele težo. Ljudje vam bodo prisluhnili, zamislili se bodo. Izrazite svoje misli in čustva – ko imate vsega enkrat dovolj, je pač dovolj. Zanimiv dan je pred vami.

Vodnar

Želeli si boste oddiha, vendar vas obveznosti ne bodo izpustile iz primeža. Ko boste že mislili, da ste prosti, vas bo že spet nekdo potreboval. Uspelo vam bo narediti vse in zaradi tega boste izjemno zadovoljni. Vaša čustva bodo relativno stabilna, kljub temu pa pazite na svoje reakcije in besede.

Ribi

Kar prekipevate od energije. Na dobri poti ste, da boste uresničili svoje načrte. Previdno, a sigurno stopate proti cilju, saj že dolgo veste, da nič dobrega ne pride k vam na hitro. Nekdo vam bo lahko velikodušno ponudil svojo pomoč, zaradi česar boste zelo čustveno odreagirali. Ne boste se niti malo dolgočasili.