Štiriinšestdesetletni Španec Juan Antonio Samaranch mlajši, čigar istoimenski oče je bil med letoma 1980 in 2001 predsednik Moka in ga spremenil tudi v veliko komercialno institucijo, je eden od sedmih kandidatov, ki se potegujejo za naslednika trenutnega vodje olimpijske družine, Nemca Thomasa Bacha.

"Ruski olimpijski komite (Roc) danes še vedno več kot očitno krši olimpijsko listino s prevzemom odgovornosti nacionalnega olimpijskega komiteja na določenih ukrajinskih ozemljih," je Samaranch povedal v pogovoru za AFP v Budimpešti ob robu tamkajšnje konference.

Mok je Roc izključil, potem ko je ta pod svoje okrilje sprejel več športnih organizacij iz okupiranih ukrajinskih regij. "Takoj, ko razlogi za prekinitev in nepriznavanje izginejo, moramo začeti zelo trdo delati na tem, da Ruse vrnemo nazaj," je dejal Samaranch.

Poudaril je, da Rusija ni bila suspendirana zaradi invazije na Ukrajino, ampak "ker ni spoštovala olimpijskega premirja" z začetkom vojne leta 2022, ravno ko so se končale olimpijske igre v Pekingu in pred paraolimpijskimi igrami.

"Nismo se postavili na nobeno stran ... V trenutku, ko se postavimo na eno stran, izključiš drugo stran, del sveta," je dejal Samaranch.

Obljubil je, da se bo boril za "neodvisnost in univerzalnost" olimpijskega gibanja, brez katerih Mok "ne bi služil" svojemu namenu združevanja kljub razlikam, kljub sporom, kljub bojem, kljub vojni".

Foto: Pexels

Rusija je bila po invaziji na Ukrajino februarja 2022 izključena iz svetovnega športa. Majhna ekipa 15 nevtralnih športnikov je to poletje zastopala Rusijo na olimpijskih igrah v Parizu.

Ko je Samaranch komentiral hiter razvoj umetne inteligence, je izrazil upanje, da lahko pomaga "zmanjšati vrzel" med bogatimi in revnejšimi državami in da mora Mok "kar najbolje izkoristiti tehnološki razvoj". Glede zapletenega vprašanja o udeležbi transspolnih športnikov se je zavzel za "enake in konkurenčne pogoje".

"Ne moremo si privoščiti odvračanja deklet, bodočih šampionk," je dejal in opozoril na konflikt med dvema temeljnima človekovima pravicama ter da si transspolne športnice zaslužijo priznanje.

Bach, ki je na položaju od leta 2013, je po olimpijskih igrah v Parizu napovedal, da ne namerava več kandidirati. Kandidati, ki se potegujejo za Bachovega naslednika, bodo svoj program januarja prihodnje leto predstavili članom Moma na srečanju v Lozani. Volitve za najmočnejšo osebnost v upravljanju športa bodo potekale marca, zmagovalec pa bo funkcijo nastopil junija.