Mednarodna boksarska zveza še vedno brez uradnega priznanja Moka

Švicarsko zvezno sodišče je zavrnilo pritožbo Mednarodne boksarske zveze (Iba) zoper razsodbo Mednarodnega športnega razsodišča (Cas) v Lozani. To namreč ni preklicalo izključitve s strani Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), kar so želeli izničiti pri boksarski zvezi Iba, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

Gre za najnovejši razvoj v nizu pravnih bitk, ki izhajajo iz odločitve Moka junija 2023, da boksarski federaciji Ibi odvzame status zakonitega upravnega organa za boks zaradi pomislekov glede neustreznega vodenja, finančnega slabega upravljanja in etičnih vprašanj.

Iba pod vodstvom predsednika Rusa Umarja Kremljova, ki je povezan z ruskimi petrokemičnimi podjetji, je od švicarskega sodišča zahtevala dodatna pojasnila v zvezi z razsodbo športnega razsodišča v Lozani. Cas je 2. aprila letos razsodil proti prizadevanjem Ibe za vnovično pridobitev olimpijskega statusa. Vendar je švicarsko sodišče naknadno zavrnilo pritožbo boksarske federacije in potrdilo odločitev Casa.

Kljub nenehnim prizadevanjem Ibe za podporo športnikom, trenerjem, funkcionarjem in nacionalnim zvezam s financiranjem, prirejanjem tekmovanj in razvojnimi dogodki, so pri Moku vztrajali pri stališču, da zveza ni dovolj obravnavala vprašanj, ki so privedla do odvzema olimpijskega statusa.

Mednarodni olimpijski komite je tako mimo Ibe v celoti prevzel organizacijo letošnjega olimpijskega boksarskega turnirja v Parizu. Pri Moku pred vsakimi OI prilagajajo in spreminjajo olimpijski program z dodajanjem ali odstranjevanjem športov. Izjemno redko pa se zgodi, da bi olimpijski komite umaknil priznanje mednarodni športni zvezi, kar kaže na resnost položaja, v katerem so se znašli pri Ibi.

Kot je v začetku septembra poročala italijanska tiskovna agencija Ansa, je predsednik Ibe Kremljov v Rusiji še bolj utrdil svoj položaj, po navedbah poslovnega dnevnika Vedomosti je pridobil lastništvo Rolf Holdinga, največje verige prodajnih salonov avtomobilov v Rusiji.

Spor med Mokom in Kremljovom se je še dodatno poglobil prejšnji mesec med igrami v Parizu, ko se je zveza, ki jo vodi, sprla z Mokom zaradi afere z alžirsko boksarko Imane Khelif, češ da gre za "moškega". Gre za stališče, ki ga podpira tudi uradni Kremelj.

Imane Khelif je Iba pred tem izključila s svetovnega prvenstva, a so ji pri Moku dovolili nastopiti na OI v Parizu, kjer je osvojila zlato medaljo. Po odločitvi Kremljova je Mednarodna boksarska zveza ponudila, da Angeli Carini, italijanski boksarki, ki je po nekaj sekundah prekinila dvoboj s Khelif in nato planila v jok, izplača nagrado, rezervirano za olimpijske prvake.

To je 100.000 dolarjev, od tega 50.000 za športnico samo, 25.000 za njenega trenerja in še 25.000 za zvezo, ki ji pripada, torej Italijansko boksarsko zvezo (FPI).

A se je zapletlo. Italijanska zvezaa je pred kratkim zapustila Ibo in postala članica novega vodstvenega telesa za amaterski olimpijski boks, organizacije z imenom Svetovni boks (World Boxing). Pri italijanski zvezi so sporočili, da so zavrnili denarno nagrado, ki jo je ponudil Kremljov.

Svetovni boks, ustanovljen je bil aprila 2023, predsednik organizacije je Nizozemec Boris van der Vorst, ima že 44 članic. Glavni cilj organizacije je ohranitev boksa v olimpijski družini športov.

Odločitev o uvrstitvi boksa v program olimpijskih iger v Los Angelesu leta 2028 mora biti sprejeta leta 2025, je avgusta napovedal predsednik Moka Thomas Bach.