Posebna čast za Jerneja Damjana

Kot ambasadorji so sodelovali še mnogi slavni športniki z vsega sveta, med drugimi Lindsey Vonn in Benjamin Raich, tudi najboljša slovenska smučarska tekačica Petra Majdič, ki je že sklenila tekmovalno pot.

Športni ambasadorji olimpijskih iger opravljajo nalogo vzornikov mladim športnikom iz vsega sveta, ki se bodo udeležili tega prvenstva pod okriljem Mednarodnega olimpijskega komiteja. Izbrani športniki in športnice svetovne kakovosti bodo pomagali mladim z nasveti, jih usmerjali, navduševali in spodbujali.

Damjan je bil izbran v najnovejši skupini šestih vzornikov, med katerimi so švicarski hokejisti Mark Streit, norveški biatlonec Henrik L'Abee-Lund, ameriška tekmovalka v smučanju prostega sloga na grbinah Hannah Kearney, grška smučarska tekačica Maria Ntanou in ameriška nordijska kombinatorka Tara Geraghty-Moats. Skupno je vzornikov 19, med njimi tudi kanadski zvezdnik v umetnostnem drsanju Patrick Chan.

Tretje bodo potekale v Švici

Ambasador dogodka bo tudi švicarski hokejist Mark Streit. Foto: Reuters Olimpijske igre, ki so izključno namenjene mladim športnikom v starosti od 15 do 18 let, niso le športne igre, temveč so tudi popotnica v družbeno življenje, menijo pri Fisu, saj so športniki deležni posebnega izobraževalno-kulturnega programa. OI mladih športnikom predstavljajo enega izmed prvih večjih korakov na športni poti in z udeležbo postajajo del olimpijskega gibanja. Športne olimpijske igre mladih se tako kot prave olimpijske igre odvijajo na vsake štiri leta.

Prve poletne igre mladih je leta 2010 gostil Singapur, prve zimske igre pa Innsbruck leta 2012. Tretje zimske olimpijske igre za mlade, druge so bile leta 2016 v Lillehammerju, bodo potekale v Lozani, kjer bosta na stadionu Pierre de Coubertin slovesnosti ob odprtju in zaprtju. V Lozani, ki bo gostila dvoranske športe na ledu, bo tudi olimpijska oziroma športna vas.

Na igrah v Švici pričakujejo kar 1880 mladih športnikov iz 70 držav sveta, ki se bodo merili v osmih zimskih športih in 16 disciplinah, prvič tudi v alpinističnem oz. turnem smučanju, nordijski kombinaciji za dekleta, hokeju 3 na 3 v mešanih ekipah.

Velike upe zimskih športov bo januarja gostil tudi Sankt Moritz.

Prizorišča so raztresena v okolici Lozane v kantonu Vaud in tudi v Franciji in Sankt Moritzu na skoraj drugem koncu Švice. V Premanonu in Le Brassusu v Franciji bodo nordijske discipline in biatlon, na smučišču nad Lozano Les Diablerets alpsko smučanje, v Leysinu in Villars-sur-Ollonu pa deskanje, smučanje prostega sloga in turno oziroma alpinistično smučanje.

Mladi slovenski športniki so na prejšnjih dveh izvedbah zimskih iger osvojili skupno 12 kolajn, od tega štiri zlate.