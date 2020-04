Organizatorji OI v Tokiu nimajo načrta B

"Prilagajamo načrte za to, da bi poletne OI začeli 23. julija 2021 in paraolimpijske igre nato 24. avgusta. To je naš novi cilj. Nimamo nobenega načrta B," je na telekonferenci z novinarji zatrdil Takaya.

Poslabšanje razmer v zvezi z epidemijo novega koronavirusa in porast okuženih na Japonskem sta pri prirediteljih OI že povzročila nekaj dvomov, ali bo prihodnje poletje igre sploh mogoče izvesti. "Tega v tem trenutku ne morem zagotoviti," je 10. aprila dejal vodja organizacijskega komiteja Toshiro Muto.

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach se je v nedeljo izognil neposrednemu odgovoru na to vprašanje. "Naša prva in osnovna naloga je, da so športniki in vsi sodelujoči na OI zdravi in zaščiteni pred virusom. To je tudi osnova, kot je bila že v preteklosti, tudi za vse naše nadaljnje odločitve."