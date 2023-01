Ogledi OI 2026-2032 v Evropi na javni mreži EBU

To je precejšnja sprememba glede na trenutno stanje na stari celini, saj je leta 2015 Discovery, ki je sedaj del WBO, od Moka kupil televizijske pravice za Evropo za 1,3 milijarde evrov, potem pa so jih morali ostali od njega kupovati za svoje države. Ta model velja šest let do OI v Parizu leta 2024.

EBU in WBO sta objavila skupno kandidaturo za 48 evropskih držav in Izrael za OI od 2026 in 2032, katere višine pa Mok ni razkril. Dogovor obsega pravice za prenose po zraku in tudi digitalne platforme za zimske in poletne OI v Los Angelesu leta 2028, Brisbanu 2032, Milano - Cortino 2026 in igre leta 2030, ki še nimajo gostitelja.

"Nov dogovor zagotavlja prosto distribucijo po zraku za OI za celotno mrežo javnih servisov pod okriljem EBU," je Mok zapisal v izjavi za javnost.

Bach: Mok 90 odstotkov dohodkov preusmeri športnim organizacijam in športnikom

Predsednik Moka Thomas Bach je dodal, da dogovor pomeni tudi, da bo v omenjenem obdobju ob večji dostopnosti prenosov OI v Evropi stabilno tudi financiranje športa, "saj Mok 90 odstotkov dohodkov preusmeri športnim organizacijam in športnikom".

Thomas Bach Foto: Reuters

Članice EBU bodo imele tako na voljo najmanj 200 ur prenosov več kot doslej za poletne OI in več kot 100 ur zimskih OI. "Šport mora biti dostopen vsem," je dogodek pospremil generalni direktor EBU Noel Curran.

WBO pa bo vseeno bo ostal edini vir za pokrivanje vseh dogodkov na OI tudi v naslednjem obdobju za prenose in digitalne platforme ter ima zakupljene pravice tudi za Eurosport.

Nov dogovor velja tudi za mladinske OI med 2026 in 2032, iz dogovora pa sta izključeni Rusija in Belorusija. Vzrok je znan, vojaški napad Rusije lani na Ukrajino se je zgodil v času zimskih olimpijskih iger v Pekingu in je bilo s tem med drugim kršeno tudi olimpijsko premirje, ki so ga v času OI razglasili tudi Združeni narodi.