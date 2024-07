Novak Đoković ne razume pravil

Novak Đoković je v prvem krogu olimpijskega turnirja igral proti Avstralcu Matthewu Ebdenu, kateremu je prepustil le eno igro (6:0, 6:1) in za zmago v prvem krogu porabil le 53 minut. Tekma je bila zelo težka za 36-letnega Avstralca, ki je prvič po dveh letih igral posamični dvoboj. Ko pa mu je nasproti stal Novak Đoković, 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, mu je postalo jasno, da ga čaka misija nemogoče.

"Tega sploh ne razumem"

"Žal mi je za Matta, na mreži mi je povedal, da je bil to njegov prvi dvoboj po dveh letih in da se je uradno upokojil me posamezniki. Očitno je osredotočen na dvojice, zato je bilo zanj težka," je uvodoma povedal Srb, ki se mi ta dvoboj ni zdel smiseln."Res ne razumem pravil. Ne zdi se mi logično, da se nekdo umakne iz igre posameznikov, potem pa pokličeš igralca dvojic, da igra posamičen dvoboj. Mislim, da to ni dobro za naš šport, če sem iskren. Veliko je igralcev, ki so imeli dovolj časa, ki bi lahko prišli. Tega sploh ne razumem. Upam, da bodo ITF in olimpijski organizatorji spremenili pravilo. Mattu je bilo res težko, saj že dve leti ne igra posamičnih dvobojev."

Foto: Guliverimage

Kaj pa dvoboj z Nadalom?

Đoković bi se lahko v drugem krogu pomeril z Rafaelom Nadalom, če se bo ta odločil, da bo igral med posamezniki. Njegov nastop je namreč pod vprašajem.

"Okrog tega dvoboja se veliko govori. To je eden od dogodkov, ki se ga ljudje veselijo na teh olimpijskih igrah. Veselim se tega, kar bi lahko bil naš zadnji ples na tem igrišču," je še povedal Đoković, ki lovi svojo prvo zlato olimpijsko odličje.

Preberite še: