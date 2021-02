Japonec se je opravičil za seksistične izjave, o odstopu ne razmišlja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik organizacijskega odbora poletnih olimpijskih iger v Tokiu Yoshiro Mori se je danes opravičil za seksistične izjave, vendar ne razmišlja o odstopu, pišejo lokalni mediji. Mori je za Kyodo News dejal, da so bile njegove opazke "nepremišljene". Pozneje je 83-letnik dodal, da kljub glasnim pozivom ne bo odstopil.

Nekdanji japonski premier in šef organizacijskega odbora lani preloženih olimpijskih iger Tokio 2020 Yoshiro Mori je razburkal javnost z izjavo na videokonferenci japonskega olimpijskega komiteja, ko je dejal, da sestanki odbora, na katerih sodelujejo ženske, trajajo predolgo.

"Sestanki upravnega odbora z več ženskami trajajo dlje kot sicer," je dejal po poročanju lokalnih medijev. Mori je govoril o načrtu japonskega olimpijskega komiteja za zvišanje odstotka žensk v upravnem odboru na 40 odstotkov. Trenutno je le pet žensk v 24-članskem upravnem odboru japonskega komiteja.

"Ženske so tekmovalne. Ko ena dvigne roko za govor, še druge čutijo, da morajo prav tako nekaj povedati. Tako vse govorijo," je še dejal Mori in se opiral na izkušnje iz časov, ko je bil predsednik japonske zveze za ragbi.

Foto: Reuters

"Nekdo mi je rekel, da če povečamo število žensk, moramo ob tem omejiti njihov dovoljen čas za govor. Drugače ne bodo nikoli nehale, kar je problematično," je še dodal.

Kmalu po njegovih izjavah, ki bodo bržkone še dodatno odtujile japonsko javnost, ki že tako in tako nasprotuje organizaciji iger med koronsko pandemijo, je ključnik "Mori, prosim te, odstopi" postal trend na Twitterju na Japonskem. Skoraj 80 odstotkov Japoncev je proti OI letos poleti, kaže najnovejša anketa.

Japonci nadaljuje priprave na igre, čeprav ...

Morijeve izjave je obsodila tudi članica japonskega olimpijskega komiteja Kaori Yamaguchi, ki je za Kyodo News dejala: "Enakost spolov in obzirnost do ljudi s posebnimi potrebami bi morali biti dani za tokijske igre. Žalostno je videti predsednika organizacijskega odbora, ki je dal takšno pripombo."

Skoraj 80 odstotkov Japoncev je proti OI letos poleti, kaže najnovejša anketa. Foto: Reuters

Mori, ki je imel dolgo kariero v politiki, je bil eden najbolj nepriljubljenih premierjev sodobne Japonske. Vendar pa Mednarodni olimpijski komite in japonski organizatorji nadaljujejo priprave na igre, čeprav Tokio in njegove okoliške regije zaradi naraščajočih okužb z novim koronavirusom ostajajo v izrednih razmerah do 7. marca. Že pred lansko preložitvijo iger je veliko Japoncev izrazilo zaskrbljenost zaradi naraščajočih stroškov.

Japonska bi na koncu lahko za igre porabila več kot 29 milijard dolarjev (približno 24 milijard evrov), ocenjujejo uradniki, štirikrat več od prvotnega proračuna, ko je Tokio leta 2013 kandidiral za igre 2020.