Živahno in razgibano kot nekdaj na Dan mladosti

Baklin števec je danes na Dolenjskem obrnil dve okrogli števili. Plamenica je obiskala že več kot 50 občin, nosilo pa jo je že več kot 2000 Slovencev! Če bo šlo v tem tempu naprej, bo slovenska bakla do zadnje občine do odprtja olimpijskih iger v Tokiu, torej do 23. julija, bržčas presegla število 8000 nosilcev in 6000 pretečenih kilometrov!

Danes je jekleno-lesena bakla, izdelek Skupine SIJ, sponzorja OKS-ZŠZ, pot nadaljevala po gričevnato razgibanih pobočjih Dolenjske, od Velikih Lašč prek Dobrepolja do Ivančne Gorice, preganjala je dež in risala nasmehe na obrazih. Malo starejši občani se še kako radi spominjajo 25. maja, nekoč dneva mladosti, zato je na ta dan še vedno dovoljeno kakšna norčija.

Poskočen in hiter je bil korak nosilcev bakle po Trubarjevih krajih, po katerih so tekli čez drn in strn s slovensko baklo v rokah, krajih, ki se ponašajo z bogato kulturno, zgodovinsko, naravno in sakralno dediščino. Velikolaščani so pretekli tako rekoč celotno občino: od Turjaka, Ločice, Dolščakov prek Malih Lašč do Rašice, kjer so baklo predali županu Tadeju Malovrhu, ki je pri OŠ Velike Lašče odtekel zadnji krog, nagovoril mladino in besedo predal olimpijki, judoistki Raši Sraka Vukovič, ki je nekoč orala ledino slovenskemu ženskemu judu in kot prva Slovenka osvojila kolajno na svetovnem prvenstvu.

Baklo je iz Velikih Lašč pospremilo ducat tekačev in jo pri Ponikvah predalo sosedom – občini Dobrepolje. Dobrepolje je ena redkih slovenskih občin, ki imena ni dobila po svojem (glavnem) naselju, podobno to velja še za občine Loška dolina, Bohinj, Brda in Bloke. Dobrepolje je namreč suho kraško polje južno od Ljubljane, največje naselje v občini pa Videm, do koder je bakla pritekla mimo kratkih postankov pri osnovnih šolah Struge, Kompolje in Dobrepolje. Pred športno dvorano v Vidmu je zbrane nagovoril župan Igor Ahačevčič, pridružila pa se mu je zlata paralimpijka z iger v Riu 2016, strelka Veselka Pevec.

Plamenico je nato v imenu Občine Ivančna Gorica sprejel Ivo Čarman, olimpijec, nekdanji smučarski tekač, zadnji nosilec olimpijske bakle v Sarajevu 1984 in že kar redni gost slovenske bakle. Plamenica je svoje popotovanje nadaljevala v Krko, Zagradec, Ambrus skozi Šentvid pri Stični do Ivančne Gorice, kjer se je pozno popoldan zaključilo njeno slavnostno popotovanje. Med tekači je bil tudi župan Dušan Strnad, ki je nagovoril prisotne občane, tudi paralimpijskega kolesarskega kandidata za letošnje igre Primoža Jeraliča in odlično mlado metalko krogle Tjašo Zajc.

Loški potok, Sodražica in Ribnica so naslednje tri občine, v katerih se bo jutri - v bržčas bolj prijaznem vremenu - mudila slovenska bakla.

