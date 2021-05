Z morja videla vse obalne občine Slovenije

Najmlajša slovenska obalna občina Ankaran je baklo sprejela že pred središčem občine, osrednji prostor pa ji je župan Gregor Strmčnik namenil ob plači Lazaret na Debelem rtiču. Tam so tekli osnovnošolci, nogometaši NK Galeb, kajakaši in kanuisti KKK Orka, odbojkarice OK Ankaran Hrvatini, predstavniki občine, člani Strelske družine Ankaran, Športnega društva Ankaran, pa tudi nagrajenka SKB banke, generalnega sponzorja OKS-ZŠS. Tik ob valovih se je bakla navadila na svež morski zrak, mladi kajakaši pa so jo pospremili proti Izoli. Ves dan je pri prevozih med občinami pomagala ekipa Uprave za pomorstvo RS, ki je prvo predajo izvedla v Marini Izola.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Tam jo je na svojo jadrnico sprejel domačin, trikratni dobitnik olimpijske kolajne Vasilij Žbogar, z njo po marini opravil nekaj obratov, prispel na kopno in z njo pritekel na igrišče ob OŠ Livade. Našemu trofejnemu jadralcu so se pridružili izolska kolega, veslača Jadran Barut (OI Tokio 1964) in Rajko Hrvat, Urška Žolnir Jugovar, ambasadorka Slovenske bakle in prva Slovenka z zlato olimpijsko kolajno v individualnem športu na poletnih OI, ter izolski župan Danilo Markočič. Po pozdravnih besedah in popotnicah našim olimpijcem na igrah v Tokiu so za plamenico poprijeli izolski jadralci, balinarji, judoisti, boksarji, kegljači, košarkarji, nogometaši, odbojkarji, rokometaši, sabljači, strelci, taborniki in igralci namiznega tenisa, Rajko Hrvat pa jo je ponesel nazaj do pristanišča in bakla je odplula v smeri piranske občine.

Pirančani so traso bakle izpeljali v idiličnem okolju jezera v Fiesi, kjer so se po nagovoru podžupana Karla Radovca v tek med morjem in jezerom pognali predstavniki Športnega društva Flip, Jadralnega kluba Pirat, Minimoto kluba Obala Racing, Veslaškega kluba Piran in Atletskega društva Piran, pridružila pa se jim je Tina Mrak, domača jadralka, udeleženka OI v Londonu 2012 in Riu 2016. Po nekaj pretečenih kilometrih, razdeljenih zapestnicah jeklene volje Skupine SIJ nosilcem bakle, stotniji fotografij z jekleno-leseno znanilko bližnjih OI in kupu nasmehov je bakla »pomahala« v slovo Fiesi in Občini Piran ter s pomočjo kajakašev znova izginila med valovi, tokrat v smeri Mestne občine Koper. Foto: Aleš Fevžer/OKS

V nedrjih Luke Koper, sponzorja OKS-ZŠZ, ki je že več kot 23 let stoji ob strani naši olimpijski družini, je bilo že vse pripravljeno na lep sprejem slovenske bakle. Olimpijki Anja Osterman in Špela Ponomarenko Janić, naš dvojni up na letošnjih igrah v Tokiu, sta priveslali do prvega bazena Luke Koper ob potniškem terminalu z baklo v naročju in izjemno kuliso curkov vode iz topov luškega vlačilca. Sledila sta nastopa Pihalnega orkestra Koper in koprskih mažoretk, pozdravne misli koprskega župana Aleša Bržana, prvega podpredsednika OKS-ZŠZ mag. Janeza Sodržnika in predsednika uprave Luke Koper Dimitrija Zadela, prisrčna srečanja nekaterih naših nekdanjih olimpijcev in seveda tek z baklo. V krogu okoli potniškega terminala so se zvrstili številni člani koprskih športnih klubov in društev, sledilo je še obvezno fotografiranje neštetih občudovalcev bakle in prisrčno druženje na Obali se je zaključilo.

V nedeljo bo slovenska bakla nabirala moči za nov teden, ki ga bo začela v ponedeljek v občinah Ig, Škofljica in Grosuplje.

Vsebino omogoča Telekom Slovenije