Premočena do jeklenih kosti, suha le v Postojnski jami

Jeklena bakla ima razumljivo jekleno voljo, tako da ji tudi celodnevno kapljanje in curljanje ne pride do živega! Med današnjim popotovanjem po Pivki in Postojni je namreč ves čas deževalo, a bakle in njenih jeklenih nosilcev to niti približno ni odvrnilo od vztrajnega nabiranja kilometrov.

Začeli smo v Parku vojaške zgodovine pri Pivki, kjer sta pripadnika Slovenske vojske in gostitelja enega najbolj obiskanih slovenskih muzejev baklo predala kar najbolj razvpitemu junaku, ki si ga prebivalci Pivškega lastijo za svojega (podobno sicer velja za Bločane) – Martinu Krpanu. Silak poosebljenega poguma, moči in neustrašnosti iz povesti Frana Levstika naj bi namreč živel na Vrhu pri Sveti Trojici v današnji pivški občini in lik iz povesti je do danes v realni svet pripeljal le sodobno prevozno sredstvo; namesto kobilice je zajahal električno kolo in se z baklo mimo železniške postaje podal proti najmlajšim prebivalcem Pivke.

Pridružil se mu je naš neustrašni hokejist, udeleženec ZOI Soči 2014 Marcel Rodman, ki se je z baklo na hitro pomudil v treh enotah pivškega vrtca, kjer so se številni malce premočeni, a vseeno navdušeni malčki z veseljem vsaj dotaknili bakle. Mimo občine, kjer je v karavano bakle stopil tudi pivški župan Robert Smrdelj, bakli pa so zaplesale mladenke plesne skupine Pike, so se nosilci podali na atletski stadion. Tam je po pozdravnem nagovoru župana Smrdelja sledilo nekaj krogov osnovnošolcev, bakla pa je pot po številnih predajah mladih in manj mladih pivških športnikov nadaljevala vse do meje z občino Postojna pri Selcah.

Bakla v Postojnski jami

Komajda se je bakla v spremljevalnem vozilu Toyote malce pogrela in osušila, že je sledil nov velik izziv – obisk Postojnske jame. Pred vhodom so baklo že čakali Marjan Batagelj, predsednik upravnega odbora Postojnska jama, d.d., postojnski župan Igor Marentič ter trije domači olimpijci – zlati Rajmond Debevec ter atlet Borut Bilač, udeleženec OI 1992 v Barceloni, in legendarni kolesar Rudi Valenčič, udeleženec OI 1968 v Mexico Cityju. Bakla si je z veseljem ogledala slovito jamo, njen gostitelj je bil kar direktor Batagelj, ki je v pozdravnem nagovoru med mogočnimi stalagmiti, stalaktiti, kapniškimi stebri in zavesami med drugim dejal, da je Slovenija mogočna v dveh svetovih, nadzemnim in podzemnim, in da je vesel, da je bakla, simbol sprave, prijateljstva in sožitja, obiskala tudi podzemni del Slovenije.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Olimpijci so se po vožnji z jamskim vlakcem vpisali še v knjigo spominov in odhiteli v središče Postojne, kjer so baklo uzrli še pred občinsko stavbo, med nastopom plesalk na Titovem trgu in ob pozdravu ravnateljice Mateje Modrijan na ploščadi pred OŠ Miroslava Vilharja.Na stadionu za šolo se je nato izmenjalo več kot 80 tekačev, ki so z jekleno voljo dokazali, da 400-metrski krog niti v najhujšem nalivu za prave športnike ne predstavlja nikakršne ovire. Tekli so osnovnošolci, srednješolci, upokojenci, vojaki, karateisti, strelci, smučarji, planinci, lokostrelci, šahisti, košarkarji, balinarji, kolesarji, nogometaši, kegljači ter predstavniki tamkajšnje športne zveze in občinske uprave, sodelovala sta Robert Gorjanc, predstavnik paralimpijcev, in izžrebanec nagradne igre SKB banke, ob koncu pa se je olimpijcem pridružila tudi Urška Žolnir Jugovar, ambasadorka projekta Slovenska bakla.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

V zadnjem krogu je tako Postojna lahko spremljala tek dveh zlatih olimpijskih kolajn, Urškine in Rajmondove, in nekajdnevno gostovanje po Notranjskem je bilo za baklo zaključeno.Do konca tedna bo plamenica prepotovala še preostalih osem primorskih občin, začenši s četrtkovim obiskom v Divači in Ilirski Bistrici.