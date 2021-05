Bakla pogledala v Veliko dolino, prvo med dolinami vsega sveta

Ste vedeli, da izraz dolina izhaja z našega Krasa in da to besedo (dolina ali doline) že 150 let uporabljajo številni evropski jeziki (italijanski, nemški, angleški, francoski, švedski, češki, slovaški, madžarski, flamski, hrvaški, srbski...), le načini izgovorjave so drugačni? Tudi za to zanimivost je danes izvedela naša bakla, ko je pokukala v Škocjanske jame. Pred tem se je mudila v Divači, zatem pa v Ilirski Bistrici.

Slovenska bakla se je zbudila v Senožečah pred dvorano Rudolfa Cvetka, domačina, ki je kot prvi Slovenec osvojil olimpijsko kolajno (v Stockholmu leta 1912 kot član avstrijske sabljaške reprezentance). Jadralec Mitja Nevečny, olimpijec iz Pekinga 2008, jo je predal mladim karateistkam kluba Bushi Divača pod vodstvom Nike Frank, najboljše športnice Krasa in Brkinov v letu 2020. Pred občinsko stavbo v Divači je baklo sprejela Alenka Štrucl Dovgan, županja in navdušena športnica, in jo s sodelavci prenesla do nogometnega igrišča Železničarja, kjer je sledil tek v krogih divaških športnih klubov. S plamenico, jekleno-leseno lepotico iz jeklarne SIJ Metal na Ravnah na Koroškem, so tekli nogometaši, karateisti, osnovnošolci, člani društev Žogica, Poskokec, Vezi, Vezi Vizija – PND Divača in predstavniki Varstveno-delovnega centra Divača. Za razglednico so si gostitelji izbrali, kakopak, Škocjanske jame, edini slovenski naravni spomenik, vpisan v UNESCO svetovno dediščino. Tam je bakla v družbi domačih jamarjev pogledala v brezno Velike doline kar 164 metrov globoko! In spodaj se je bohotila reka Reka, ki prav pod mogočno Veliko dolino ponikne. Jeklena volja naše bakle je vnovič izkazala svojo moč, drugače bi se ji ob pogledu na deročo Reko v globini zagotovo zašibili olimpijski prstani na ročaju.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Gostitelji iz Ilirske Bistrice so nato baklo pri Premu prevzeli od škocjanskih jamarjev, pod mogočnim gradom so jo prevzeli člani bistriške kolesarske sekcije Plama-Pur in jo popeljali do igrišča za Občino Ilirska Bistrica. Nekaj besed je olimpizmu, domačemu športu in enkratni gostji namenil župan Emil Rojc, nato pa so se v dolg krog v središču mesta podali domači športniki. Baklo so si – ob rednem razkuževanju rok – izmenjevali smučarji, nogometaši, kolesarji, košarkarji, tekači, rokometašice, gorski kolesarji in nagrajenec SKB banke, generalnega sponzorja OKS-ZŠZ.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Lep sončen dan je slovenska bakla zaključila v Brkinih, jutri so pred njo že novi izzivi v občinah Hrpelje – Kozina in Sežana, obiskala pa bo tudi slovenske zamejske športnike v Trstu.

