Globoko v kraškem breznu

Na popotovanje plamenice so se prilagodili v Osnovni šoli Tabor v Gorenjem Logatcu, saj so imeli športni dan, posvečen olimpizmu in simbolom olimpijskih iger, tako da je bakla svojo pot začela po učilnicah OŠ Tabor. Ob radovednih pogledih otrok je zatem v policijskem spremstvu karavana skoraj petdesetih osnovnošolcev krenila proti drugi strani Logatca. Mimo treh enot vrtca Kurirček, kjer so tudi najmlajši s transparenti, risbami in napisi pripravili bakli res simpatično dobrodošlico, se je zasidrala ob igrišču pri športni dvorani v Logatcu, kjer jo je sprejel župan Berto Menard ter nekdanja zimska olimpijca Samo Gostiša in Vasja Rupnik. Nato so se v 200-metrski krog pognali učenci obeh logaških osnovnih šol, člani športnih društev, pa mažoretke in celo dva sicer lepo dresirana psa za tek, ki pa sta se že po nekaj metrih zlajala drug na drugega. Bržčas zaradi ljubosumja, ker je vodnik rjavega labradorca nosil baklo, vodnik mešančka pa »zgolj« olimpijsko zastavo...

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Bakla si je nato temeljito ogledala znamenitosti logaške občine, saj so jo gostitelji odpeljali še na štiri lokacije. Prav spektakularno je bilo na vrhu 201 meter globoke kraške jame Gradišnica, ki zvrha izgleda kot brezno brez dna (do Unce, ki teče skozi njo, je 65 metrov višinske razlike). Pogumni člani Jamarskega društva Logatec so bakli nagnali nekaj strahu v jeklene kosti, saj je bingljala visoko nad dnom kraškega jamskega brezna. Sledil je vzpon na razgledišče pod Srnjakom, kjer so planinci PD Logatec bakli pokazali čudovit razgled na občino in še precej dlje, zadnji postaji pa sta bili v Hoterdšici, kjer je bakla najprej pokukala v pravo zemljanko, nato pa še v črno kuhinjo.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Komaj si je opomogla od slikovite poti po občini Logatec, že je bakla prek dodobra poplavljenega Planinskega polja odhitela do Cerknice. Tudi tam jo je prvi pozdravil župan, Marko Rupar je z njo kar hitro stekel izpred Kulturnega doma Cerknica proti igrišču ob Osnovni šoli Notranjskega odreda. Pravi otroški živ žav je šele sledil, ob domačih uveljavljenih športnikih in olimpijcih Urški Poje, Stanetu Ferfili, Samu Gostiši in Janu Urbasu so namreč kilometre v krogih pridno nabirali osnovnošolci in mladinci ter člani številnih športnih društev in klubov iz Cerknice in Rakeka. Zaključek teka je pripadel Magdi Mlakar, udeleženki specialne olimpijade v Abu Dabiju v namiznem tenisu, sicer pa odlični harmonikarici, ki je z veseljem pozirala tudi pred Toyoto, uradnim vozilom Slovenskega ter Mednarodnega olimpijskega in paralimpijskega komiteja.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Slovenska bakla, rojena pred slabim mesecem v jeklarni SIJ Metal na Ravnah na Koroškem, ki je po 35 obiskanih občinah in približno tri tisoč rokah še v odličnem stanju, bo jutri gostovala v Pivki in Postojni.

