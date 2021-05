Baklina karavana naletela na medveda

Saj ni res, pa je! To, česar v Sloveniji večini ne uspe videti nikoli v življenju, je bakli uspelo vsega tri tedne po rojstvu. Slovenska bakla je danes gostovala v občinah Bloke in Loška dolina in med vožnjo proti Bloškemu jezeru je bakla ob cesti »uzrla« pravega medveda. Izkušeni baklini gostitelji so ocenili, da gre za približno 150 kilogramov težkega kosmatinca, ki je nedaleč od lokalne ceste nekaj brskal po jarku, za piko na i pa je baklo ob travniku pozdravil še velik bleščeč lisjak.

Ja, bakla je spoznala tudi medvedje konce Slovenije, predvsem pa nadvse prijazne gostitelje! Začeli smo v Novi vasi, kjer je sedež in središče občine Bloke, že uvoden pozdrav pa je bil nekaj posebnega. Poleg župana Jožeta Dolesa je namreč baklo pričakala ena najstarejših slovenskih olimpijk, 86-letna Milena Usenik, nekdanja metalka krogle, udeleženka olimpijskih iger v Melbournu 1956 in Rimu 1960, ki je mlade bloške športnike opomnila, kako pomembno je ukvarjanje s športom v teh časih, in obudila nekaj spominov na res oddaljene igre.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Župan Doles je plamenico predal šolarjem Osnovne šole Toneta Šraja Aljoše, ki so se dežnim kapljam navkljub urno pognali v krog na šolskem igrišču ob novi športni dvorani. Fantje in dekleta so brez težav odtekli nekaj krogov, sledile so njihove učiteljice, bakli pa sta se pridružila tudi bloška smučarja, najbolj prepoznaven simbol občine. Gospa in gospod, ki sta bila v takšni opravi, kot jo je že pred več kot 330 leti v Slavi vojvodine Kranjske opisal Janez Vajkard Valvasor, sta baklo odpeljala – mimo zgoraj omenjenega srečanja z medvedom – na bližnje Bloško jezero, ki je res čudovita kulisa za fotografiranje, in bakla je po jutranji kavici lahko zapustila Bloke.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Nadaljevali smo v Starem trgu pri Ložu, kjer je že brusil pete Janez Komidar, župan Loške doline. Njemu je pač pripadla čast prve predaje, bakla je do Osnovne šole heroja Janeza Hribarja zamenjala nekaj nosilcev in se prepustila mladim ob atletski stezi šole v Starem trgu pri Ložu. Tudi tu je na baklo čakalo nekaj naših olimpijcev. Loška dolina ima predvsem odlične biatlonce, z baklo so namreč tekli Urška Poje, Janez Ožbolt in Simon Kočevar, manjkala ni niti Andreja Podobnik, naša najboljša ultramaratonka in nekdanja Slovenka leta. Po teku trojk učencev in učiteljev, ki jih je dodobra namočil dež, je za plamenico poprijel še parastrelec Anton Bavec, zadnji krog pa je – kot je to že v navadi pri slovenski bakli – odtekla gospa Mojca, izžrebanka nagradne igre banke SKB, generalnega sponzorja OKS-ZŠZ.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Slovenska bakla, plamenica iz recikliranega jekla in bukovega lesa, plod znanja Skupine SIJ oziroma njihove jeklarne na Ravnah na Koroškem, bo pot po domovini nadaljevala v ponedeljek, ko se bo ustavila v Borovnici in na Vrhniki.