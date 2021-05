Najmlajši so bakli tudi zapeli in zaplesali

Bržkone ni otroka v občini Lukovica, ki na vremensko muhasto sredo ni od blizu videl elegantne plamenice iz jekla in bukovega lesa. Kot prvi sta jo pred občinsko stavbo v Lukovici sprejeli županja mag. Olga Vrankar in dr. Anja Podlesnik Fetih, ravnateljica Osnovne šole Janka Kersnika Brdo, ki ima v občini poleg matične enote še dve podružnici, seveda pa se bakla ni izognila niti najmlajšim v lukovškem vrtcu Medo. Sprejem otrok je bil na vseh štirih lokacijah nadvse prisrčen, najmlajši so pripravili tako plesne kot pevske točke, z lepimi mislimi našim olimpijcem na bližnjih igrah v Tokiu pa so baklo »poprosili«, naj jim presene njihove verze, in obljubili, da bodo poleti še posebej močno stiskali pesti za vse Slovence na OI na Japonskem. Tudi na zadnji občinski postaji pred OŠ Janka Kersnika na Brdu pri Lukovici, kamor je bakla prišla v spremstvu nekaterih odličnih športnikov domačinov, med katerimi velja izpostaviti maratonca Roberta Kotnika, hokejista Zmaga Berleca in nogometaša Tomaža Avblja, je vreme vzdržalo in šolarji so lahko brez težav odtekli nekaj krogov. Kot zadnji se jim je pridružil Miran Tepeš, naš srebrni olimpijec iz Calgaryja 1988, po zaključnih mislih županje Vrankarjeve, ravnateljice Podlesnik Fetihove in prvega podpredsednika OKS-ZŠZ mag. Janeza Sodržnika pa je plamenica zapustila Lukovico.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Kamnik je slovensko baklo pričakal na Stadionu prijateljstva v Mekinjah, kjer so se predstavili člani mnogih tamkajšnjih športnih klubov, društev, vrtcev in osnovnih šol, zadnji krogi pa so pripadli nekaterim našim znanim olimpijcem, sicer Kamničanom. Prav Mekinjčan je tudi Matej Slapar, župan Kamnika, ki je na »svojem dvorišču« ob atletski stezi nagovoril tako baklo kot številne tekače, krog pa je v družbi kolegov iz občine in kamniške športne zveze odtekel tudi sam. Tekli so vrtčevski in osnovnošolski otroci, gimnazijci, varovanci Ciriusa, javnega zavoda za gibalno ovirane, pa gorski tekači, kolesarji, košarkarji, nogometaši, lokostrelci, odbojkarji, plavalci, plesalci, strelci, triatlonci, vaterpolisti... res je, Kamnik ima klubov in društev na pretek! Proti koncu so si nekaj krogov baklo podajali še olimpijci, lokostrelec Klemen Štrajhar, smučarski skakalec Rok Benkovič, biatlonci Andreja Mali, Andrej Lanišek in Boštjan Lekan, šprinter Damjan Zlatnar, kajakaš Jernej Župančič Regent in hokejist Blaž Lomovšek, zadnjo predajo pa je opravila kandidatka za letošnje OI v Tokiu, atletinja Agata Zupin.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Slovenska bakla, ki jo na poti vselej spremlja uradno vozilo znamke Toyota, tudi partner slovenskega in mednarodnega olimpijskega in paralimpijskega komiteja, ter sponzorji Skupina SIJ, Banka SKB in Zavarovalnica Allianz, jutri zaradi sponzorskih obveznosti ne bo obiskala novih občin, v petek pa bo že gostja na Notranjskem v občinah Bloke in Loška dolina.

Foto: Aleš Fevžer/OKS