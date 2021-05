Začetek z vlakovodjo, konec z Ivanom Cankarjem

V tretji teden popotovanja po Sloveniji je bakla vstopila obkrožena s številnimi občudovalci. V Borovnico se je pripeljala z vlakom Slovenskih železnic v barvah Olimpijskega komiteja Slovenije, ob njej so bili nekdanja kajakašica in olimpijka Nada Mali Vene, predsednik TVD Partizan Tone Žerjav in lisjak Foksi.

Na železniški postaji v Borovnici je baklino delegacijo v deževnem jutru sprejel tamkajšnji župan Bojan Čebela, nato pa so za plamenico poprijeli borovniški športniki, dobrih 30 jih je bilo, in z njo ter z jekleno voljo (pot je bila vmes dodobra namočena in blatna) odtekli prek Barja vse do Tehniškega muzeja Slovenije v Bistri, kjer je meja med občinama Borovnica in Vrhnika.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Seveda se je bakla ustavila v muzeju, »si ogledala« razstavo olimpizma, in se srečala s svojo veliko predhodnico. V Bistro je namreč prišel Ivo Čarman s soprogo, naš nekdanji smučarski tekač, vsem znan tudi kot zadnji nosilec olimpijske bakle na stadionu Koševo ob odprtju Zimskih olimpijskih iger Sarajevo 1984. Srečali sta se torej dve bakli, prva, originalna iz zbirke Čarmana, stara dobrih 37 let, in njena precej mlajša kolegica, stara manj kot 37 dni! Bakli je pozdravila tudi direktorica TMS dr. Barbara Juršič in po nekajminutnem obujanju olimpijskih spominov je prešla v roke naslednjih gostiteljev Vrhničanov.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Na Vrhniki je imela slovenska bakla dva postanka, najprej pri zgolj enem gospodu, nato v množici šolarjev. Prvi gospod je bil nihče drug kot Ivan Cankar oziroma njegov sodobni posnemovalec, ki je baklo pričakal pred svojo rojstno hišo Na klancu v središču Vrhnike. Tam jo je uvidel tudi vrhniški župan Daniel Cukjati in do nekaj sto metrov oddaljenega atletskega stadiona pri Osnovni šoli Ivana Cankarja sta jo župan ter naš največji pisatelj, dramatik in esejist odnesla kar peš.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Zaradi razmočene atletske steze so nato mladi vrhniški športniki odtekli ducat krogov kar okoli rokometnega in košarkarskega igrišča, poleg župana Cukjatija in prvega podpredsednika OKS-ZŠS mag. Janeza Sodržnika pa je nosilce bakle pozdravil tudi Ivan Cankar. Po nalivu se je izza oblakov celo pokazalo nekaj sonca, zavihrale so olimpijske zastave in vrhniški vrvež mladih nogometašev, košarkarjev, telovadcev, smučarjev, strelcev, teniških igralcev, lokostrelcev, taekwondoistov, boksarjev, rokometašic, atletov in plezalcev je z dvokilogramsko plamenico brez težav odtekel svoj prispevek v mozaiku popotovanja bakle po Sloveniji. Pridružili so se jim tudi vrhniški upokojenci ter paralimpijski športnik Miha Jakofčič in nagrajenec SKB banke, generalnega sponzorja OKS-ZŠS.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Jutri prihaja za baklo nov pester dan, ki ga bomo začeli v Logatcu in končali v Cerknici.