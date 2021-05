Uživala v kasu Slavine XIX in Thaisa XXXIX

Znanilka bližnjih olimpijskh iger v Tokiu, plamenica iz jeklarne SIJ Metal na Koroškem, je petkov dan začela pred občinsko stavbo Hrpelje – Kozina, kjer sta jo sprejela brat in sestra Likavec. Jani Likavec, rokometna legenda, olimpijec iz Sydneyja 2000, je baklo predal županji Saši Likavec Svetelšek, skupaj pa sta jo v družbi kolegov z občine prinesla v Park Žaga na Kozini, kjer so nanjo že nestrpno čakali učenci Osnovne šole Dragomirja Benčiča Brkina. Tekli so vsi razredi devetletke, začeli smo pri prvošolčkih, končali pri najstnikih, ki se poslavljajo od kozinske šole. Občina Hrpelje – Kozina je seveda že od nekdaj znana po svoji rokometni šoli, za baklo so tako razumljivo poprijeli tudi mladinci in člani RK Jadran, ob zaključku pa je svoj krog odtekel tudi nagrajenec SKB banke, generalnega sponzorja OKS-ZŠZ. Za konec je županja baklino delegacijo odpeljala še na sladoled in kavico v bližnjo slaščičarno Konna in polna energije se je plamenica podala novim izzivom naproti.

Foto: Aleš Fevžer/OKS



V Lipici sta se bakli izza hleva kmalu prikazala lepotca, bela lipicanca elitne črede 261 Maestoso Slavina XIX in 233 Maestoso Thais XXXIX pod vodstvom jahačev Birgit Fabris Sauer in Mira Dragića. Eleganten korak in nekaj kasa, obvezno fotografiranje in snemanje, in že je bilo treba pohiteti v Sežano, kjer je bilo vse pripravljeno na tek številnih domačih klubov in društev. Po sprehodu skozi drevored sta uglajena lepotca iz Lipice baklo na stadionu predala sežanskemu županu Davidu Škabarju in tamkajšnji olimpijki Saši Prokofjev, prav tako udeleženki OI Sydney 2000. Po nekaj pozdravnih besedah gostitelja Davida Škabarja so se v dir spustili šolarji OŠ Srečka Kosovela, OŠ Dutovlje, Šolskega centra Sežana, športnih društev Hopla, Poskokec, Kraši tekači, Run For Life in Planinskega društva Sežana ter predstavniki nogometnega (Tabor), rokometnega (Mitol in Sežana), košarkarskega (Sežana), karatejskega (Skala) in kluba Samurai.

Foto: Aleš Fevžer/OKS



Bakla je dolg dan zaključila v večernih urah med tržaškimi Slovenci na Stadionu 1. maja v Trstu, kjer jo je gostilo Združenje slovenskih športnih društev v Italiji.



Jutri po napovedih z Obale čaka baklo prav spektakularen dan, gostovala bo v vseh štirih slovenskih obalnih občinah, komaj pa že čaka na plovbo z jadrnico, kanujem, hitrim čolnom in celo potop v globine Piranskega zaliva.

Foto: Aleš Fevžer/OKS