Znova tekli, plesali in peli v dežju

Prvi so v nov teden z baklo vstopili člani Konjerejskega društva Krim s petimi konjeniki in kočijo ter malčki iz vrtca Ig, ki so se zbrali ob hipodromu v Vrbljenu. Sledilo je dolgo romanje bakle od uzd do kopit, od rok do rok, od pevskih do plesnih točk malčkov, od ovinka do ovinka, od podružnične šole v Iški vasi do Kota, vse do ciljne ravnine pri OŠ Ig, kjer so jo na igrišču poleg učencev sprejeli župan Iga Janez Cimperman, ravnateljica Biserka Vičič Malnar in olimpijec Mitja Petkovšek. Po navdihujočih nagovorih omenjenih so nekaj kat in borb bakli prikazali člani Karate-do kluba Shotokan Ig in plamenica iz jeklarne SIJ Metal je zapustila Ig ter ob spremstvu kolesarjev ŠD Ig počakala na predajo s sosedi na Škofljici.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Skozi Škofljico so baklo ponesli mladi športniki od triatloncev, kolesarjev, judoistov, plesalcev in nogometašev do učencev OŠ Škofljica, pred šolo pa so jo sprejeli Ivan Jordan, župan Škofljice, Milan Knez, predsednik Športne zveze Škofljica in Roman Brunšek, ravnatelj OŠ Škofljica. Še posebej so se gostitelji razveselili obiska »soseda« Mira Cerarja, našega olimpionika in vodje slovenske delegacije na OI v Tokiu, ki je z navzočimi delil nekaj olimpijskih spominov. Dežja se niso ustrašile niti Frkljice, mlade plesalke, po njihovi točki pa je bakla že odbrzela proti naslednji predaji, torej do občinske meje z Grosupljim pri Mostu prijateljstva.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

S kratkimi postanki v Tlakah, Velikem Vrhu, pri Osnovni šoli Šmarje-Sap in Hrastju je jeklena promotorka prihajajočih olimpijskih iger zavila proti Brinju, tamkajšnjim osnovnošolcem in bližnji grosupeljski tržnici, nadaljevala mimo obeh stavb OŠ Louisa Adamiča ter se ustalila pri Adamičevem spomeniku v središču Grosuplja. Kislemu vremenu navkljub so bili obrazi vedri, z nasmehom so baklo pričakali župan dr. Peter Verlič s kolegi, med katerimi sta vsekakor izstopala Miro Cerar in Franc Škerlj. Grosupeljčana, sicer dolgoletna športna prijatelja, sta bila skupaj že daljnega leta 1968 na olimpijskih igrah v Mehiki, kjer je bil telovadec Cerar zlat na konju z ročaji, kolesar Škerlj pa je na stokilometrskem kronometru osvojil 16. mesto. Toda Grosuplje imajo tudi kopico precej mlajših olimpijcev, tako so se vabilu na tek z baklo odzvali badmintonistka Maja Pohar, rokometaš David Miklavčič in atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek, ki je v velikem pričakovanju svojega prvega olimpijskega nastopa čez dva meseca na Japonskem. Mišmaševa je za konec obiska v svoji občini bakli pokazala še »lepotico dolenjskega kraškega sveta«, kakor je že Janez Vajkard Valvasor poimenoval Županovo jamo.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

V torek bo bakla, ki si je začetek poletja vremensko zagotovo predstavljala malo drugače, zvedavo pogledala dlje proti Dolenjski. Gostovala bo namreč v občinah Velike Lašče, Dobrepolje in Ivančna Gorica.

