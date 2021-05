Z baklo do najnižje točke Slovenije

Še posebej dobro si bo bakla zapomnila minuli konec tedna, ko jo je na Obali sprejela množica navdušenih tekačev in olimpijcev, med njimi tudi izkušena potapljača, člana DRM Ljubljana Irena Čok in snemalec Borut Furlan. Z baklo sta se namreč potopila do podvodnega Triglava, najnižje točke Slovenije in Tržaškega zaliva. Globinomer je pokazal 37,5 metra, glede na bibavico sicer piramida na najglobjem dnu našega morja leži med 37 in 39 metri globoko. Slovenska bakla že danes nadaljuje pot po Sloveniji, ko bo gostovala v občinah Ig, Škofljica in Grosuplje.

