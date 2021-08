Tudi španski študentje navijali za Dončića #video

Včeraj so se slovenski olimpijski junaki po nekaj tednih športnih nastopov, koncentriranja na tekmovanje in treninga, končno lahko sprostili skupaj z navijači, ki so jih v velikem številu pozdravili na Kongresnem trgu v slovenski prestolnici. Med njimi je bila tudi trojica tistih, ki so se domov vrnili s kosom žlahtne kovine – olimpijska prvaka Janja Garnbret in Benjamin Savšek ter srebrna Tina Trstenjak.

Sprejema so se udeležile vse generacije, od tistih najmlajših, ki so na olimpijskih igrah spremljali svoje idole in ki upajo, da bodo nekoč na njihovem mestu, pa do tistih, ki so doživeli že marsikatero izjemno olimpijsko zgodbo, ki so jo pričarali slovenski olimpijci na preteklih druženjih najboljših športnikov sveta.

Ponos, sreča, pa tudi nervoza so spremljali slovenske navijače pred televizijskimi sprejemniki, ko so stiskali pesti za svoje favorite, ki so jim v preteklih tednih vsako prebedeno minuto sredi noči želeli vrniti s čim lepšimi rezultati in jih delali ponosne na "drugi strani" sveta. Vse skupaj je v kamero ujela tudi ekipa Planet TV.

Zastor nad igre v Tokiu je padel v nedeljo, do naslednjih pa bodo morali navijači čakati le nekaj več kot pol leta, saj že na začetku leta 2022 sledijo zimske olimpijske igre v Pekingu. Ker gre za Kitajsko, pa bo verjetno podobno kot tokrat, ko so bile igre na Japonskem, ponovno marsikdaj budilko treba nastaviti na zgodnje jutranje ure in ponovno stiskati pesti za slovenske športne junake.