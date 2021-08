Potovanje olimpijske plamenice tudi trajnostno obarvano

Oglasno sporočilo

V olimpijskem letu je Coca-Cola v Sloveniji v sodelovanju z OKS – ZŠZ zasnovala okoljevarstveno-osveščevalno pobudo "Recikliraj me. Podari mi novo življenje." (foto OKS – ZŠZ)

Olimpijske igre v Tokiu so športni vrhunec letošnjega leta. Kar tri mesece pred začetkom iger se je po Sloveniji vila karavana športnikov in športnic, prijateljev in podpornikov športa, ki so pospremili slovensko baklo in širili olimpijski duh. Potovanje olimpijske plamenice je bilo tudi trajnostno obarvano, saj je Coca-Cola v Sloveniji združila moči z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez (OKS – ZŠZ) in udeležence na izbranih dogodkih Slovenske bakle pozivala k pravilnemu odlaganju embalaže, da bi jo bilo mogoče reciklirati.

Slovenska bakla je kot povezovalni projekt OKS – ZŠZ po eni strani promoviral olimpizem in olimpijske igre, po drugi strani pa v teh negotovih časih širil dobro voljo med ljudi in vnašal nasmehe na tisoče obrazov ljudi po Sloveniji. Projekt sta OKS – ZŠZ in Coca-Cola HBC Slovenija prepoznala tudi kot priložnost za pozivanje k do okolja prijaznemu ravnanju.

Vas je že kdaj ob sprehodu po naravi ali pa po mestnih ulicah neprijetno presenetil pogled na odvrženo embalažo? Zagotovo. Takšno ravnanje je za naravo škodljivo, saj odpadki ne spadajo v okolje. V olimpijskem letu je zato Coca-Cola v Sloveniji v sodelovanju z OKS – ZŠZ zasnovala okoljevarstveno-osveščevalno pobudo "Recikliraj me. Podari mi novo življenje.". Pod okriljem te pobude sta partnerja na dogodkih v okviru potovanja slovenske bakle po Sloveniji pozivala k ustreznemu ločevanju odpadkov, tudi embalaže.

Potovanje olimpijske plamenice je bilo trajnostno obarvano s pozivi k pravilnemu odlaganju embalaže, da bi jo bilo mogoče reciklirati. (foto OKS – ZŠZ)

"Neustrezno odlaganje odpadkov predstavlja oviro za doseganje okoljskih ciljev, povezanih z recikliranjem, tudi odpadne embalaže. In prav na tej točki lahko združimo moči ponudniki pijač in potrošniki. Zato smo v sodelovanju z OKS – ZŠZ potovanju slovenske bakle dodali trajnostno noto s skupnimi prizadevanji za ustvarjanje bolj zdravega okolja brez odpadkov. S pobudo 'Recikliraj me. Podari mi novo življenje.' smo pozivali ljudi, da pravilno odlagajo embalažo ter ji omogočijo pot v novo življenje," poudarjajo v podjetju Coca-Cola HBC Slovenija, kjer kot sponzor podpirajo olimpijsko gibanje v Sloveniji in tudi prizadevanja OKS – ZŠZ na področju trajnostnega razvoja.

Potovanje slovenske bakle je sporočilo pobude "Recikliraj me. Podari mi novo življenje." poneslo med Slovence v šestih krajih po Sloveniji: v Murski Soboti, Mariboru, na Jesenicah, v Velenju in Kranju ter na Ravnah na Koroškem. Na teh dogodkih je Coca-Cola HBC Slovenija zagotovila zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, v katere so udeleženci pravilno odlagali prazne plastenke in pločevinke. Na terenu je bila prisotna tudi mobilna ekipa, ki je osveščala obiskovalce o pomembnosti pravilnega odlaganja odpadkov. Partner pobude je tudi podjetje Slopak, ki je po dogodkih poskrbelo za ustrezno ravnanje z odpadno embalažo.

V podjetju Coca-Cola HBC Slovenija si prizadevajo za zmanjšanje svojega vpliva na okolje. Kot vodilno podjetje za proizvodnjo pijač na področju trajnostnega poslovanja so zasnovali celovit večletni program Svet brez odpadkov, pod okriljem katerega ponujajo rešitve za izzive, povezane z embalažo. Na področju oblikovanja želijo v podjetju doseči, da se vsa primarna embalaža podjetja reciklira. Pri zbiranju embalaže si prizadevajo do leta 2030 zbirati in reciklirati toliko plastenk ali pločevink, kot jih dajo na trg. V okviru partnerstev pa v sodelovanju s ključnimi deležniki skozi različne pobude in projekte prispevajo k zmanjšanju vplivov na okolje.

V podjetju Coca-Cola HBC Slovenija si prizadevajo za zmanjšanje svojega vpliva na okolje tudi prek iskanja rešitev za izzive, povezane z embalažo, v okviru programa Svet brez odpadkov. (foto OKS – ZŠZ)

Pobuda "Recikliraj me. Podari mi novo življenje." je tako še ena v nizu skupnih aktivnosti Coca-Cole v Sloveniji v sodelovanju z OKS – ZŠZ. V letošnjem letu je Coca-Cola s sklenitvijo sponzorske pogodbe z Olimpijskim komitejem Slovenije za obdobje 2021–2024 obnovila zavezo podpiranja olimpijskega gibanja in olimpijskega duha v Sloveniji vse do konca leta 2024.

