Tiršek v finale s četrtim izhodiščem, Pinter deseti

V predtekmovanju na strelišču Asaka je Franček Gorazd Tiršek dosegel 632,5 kroga. Pred njim so bili le Italijan Andrea Liverani, Novozelandec Michael Johnson in Ukrajinec Vasil Kovalčuk.

Finale v disciplini, v kateri ima Tiršek s paraolimpijskih iger že dve srebrni medalji iz Londona 2012 in Ria 2016, se bo v Tokiu začel ob 15.45 oziroma ob 8.45 po slovenskem času.

Pinter za las brez finala v najmočnejši disciplini

Franc Pinter je veteran slovenske ekipe in tudi eden najizkušenejših nasploh na teh tekmovanjih, saj so igre v Tokiu njegove osme. Že takoj za uvod ga je čakal nastop v njegovi najmočnejši disciplini z zračno puško stoje, za katero je pred igrami dejal, da upa na uvrstitev v finale.

Na koncu se mu je ta za las izmuznila. Razlike so bile majhne, saj je Pinterja na koncu od osmega mesta, zadnjega za finale, ločilo le 1,5 kroga. Na tem mestu je predtekmovanje končal Ukrajinec Andrij Dorošenko s 614,4 kroga, Pinter je bil deseti s 612,9.

"Današnja tekma je bila zame kar dobra. Prva serija je bila odlična, zadnja pa me je verjetno stala finala. Izkušnje s paraolimpijskih iger sem skušal tudi nadgraditi, a se je pojavil krč v levi nogi. V zadnji seriji pa še v desni nogi. Težko je držati ritem ob tem in streljati optimalno, tako da je rezultat pričakovan," je po tekmi dejal Pinter.

Franc Pinter je za las ostal brez finala. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Pinter je zelo dobro opravil predvsem tretjo in četrto serijo strelov, nekoliko slabše pa peto in šesto, čeprav je bil tudi v tej še v igri za finale, potem ko je zadel 10,9 in se prebil na osmo mesto. A sledil je en slabši strel in ga potisnil izven osmerice, kamor se do konca ni več mogel vrniti.

"Točka in pol več bi bila dovolj za finale, v zadnji seriji sem imel možnost nadoknaditi. Znam narediti tudi dobre serije, tokrat se ni izšlo. A dal sem vse od sebe, da sem končal tekmo na tej ravni, kot sem trenutno," je o tesnem razpletu povedal 67-letni Pinter.

Nastopil bo še v disciplini zračna puška leže

V Tokiu bo nastopil še v disciplini zračna puška leže, ki sicer ni njegova močnejša: "Upam, da bom te današnje izkušnje lahko prenesel še na sredo, ko me čaka tekma v kategoriji R3 leže. Čeprav sem jo bolj malo treniral, znam ustreliti in mogoče bom presenetil še sebe."

V predtekmovanju je zmagal Korejec Jinho Park s 631,3 kroga, kar je nov svetovni in paraolimpijski rekord v tej kategoriji.

Trenerka Polonca Sladič je nastop ocenila kot zadovoljiv, izpostavila pa je izgubljeno priložnost za najstarejšega člana strelske ekipe.

Trenerka Polonca Sladič je nastop ocenila kot zadovoljiv. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Presenetili so me nizki rezultati za vstop v finale. Je prisotno malo razočaranja, zmanjkalo mu je 1,5 kroga, ob solidnem streljanju bi to lahko dosegel. Danes je imel težave s krči in imel je preveč 'projektilov', strelov, ki so nižji od 9,8 ali 9,7. Žal mu je na koncu zmanjkalo, ampak to so njegove osme paraolimpijske igre," je nastop ocenila trenerka slovenskih strelcev in dodala: "A še vedno je med desetimi najboljšimi na svetu, je najstarejši tekmovalec in moramo mu čestitati, v teh okoliščinah je potegnil vse."

Poudarila pa je, da se verjetno vsem strelcem pozna dolga tekmovalna prekinitev zaradi koronskih razmer po svetu. "Ti rezultati so pokazali, da so razen Korejca, ki je dosegel svetovni rekord, vsi drugi streljali slabše. Očitno je ta premor vseeno pustil posledice tekmovalcem."

Danes v Tokiu na strelišču Asaka čaka še en nastop, Franček Gorazd Tiršek bo nastopil z zračno puško v kategoriji SH2, v slovenskem taboru pa računajo tudi na finalni nastop.

