Odlična novica za ljubitelje športa, Telekom Slovenije vam v času OI v Tokiu ponuja kar šest dodatnih programov

Telekom Slovenije, ki je dolgoletni partner Olimpijskega komiteja Slovenije in velik podpornik slovenskih športnikov, je svojim naročnikom televizije med olimpijskimi igrami v Tokiu omogočil, da bodo lahko posamezna športna tekmovanja

spremljali na dodatnih sedmih TV-programih Eurosporta. Tako lahko naročniki, ki uporabljajo NEO, od 23. julija do 8. avgusta spremljajo dodatne programe, ki so specializirani za spremljanje tekmovanj v posameznih športih, kot so košarka, odbojka,

rokomet, nogomet, borilni športi, športi z loparjem in tako imenovani umetniški športi.

Naročniki lahko tako poleg Eurosport 1, Eurosport 2 in Eurosport 4K med 23. julijem in 8. avgustom spremljajo še naslednje TV-programe:

EUROSPORT 3: Racket Sports & Golf (športi z loparjem in golf)

Racket Sports & Golf (športi z loparjem in golf) EUROSPORT 4: Artistic Sports (umetniški športi, kot so ritmična gimnastika, sinhrono plavanje, gimnastika…)

Artistic Sports (umetniški športi, kot so ritmična gimnastika, sinhrono plavanje, gimnastika…) EUROSPORT 5: Football & Other Team Sports (nogomet in ostali ekipni športi)

Football & Other Team Sports (nogomet in ostali ekipni športi) EUROSPORT 6: Basketball (košarka)

Basketball (košarka) EUROSPORT 7: Fights Sports (borilni športi)

Fights Sports (borilni športi) EUROSPORT 8: Handball (rokomet)

Handball (rokomet) EUROSPORT 9: Volleyball (odbojka)

TV-programi so na voljo v Standard in Mega programski shemi, umeščeni so od 538. programskega mesta dalje.

Popolno olimpijsko doživetje s funkcijami Ogled nazaj, Vrhunci in govornimi ukazi NEO. Programi so na voljo v visoki (HD) ločljivosti, na vseh je omogočen Ogled nazaj, kar bo zaradi časovne razlike z Japonsko verjetno dobrodošlo za marsikaterega navijača.

Pri izbranih olimpijskih vsebinah, kjer bodo nastopali slovenski športniki, pa je naročnikom, ki uporabljajo NEO Smartbox, na TV SLO 2 na voljo tudi posebna funkcija Vrhunci. Gre za sproten in hiter pregled vseh vrhuncev (pomembnih dogodkov) posamezne tekme, zbranih na enem mestu.

Ker je olimpijskih vsebin veliko, pa je za iskanje vsebin zelo priročen tudi napredni govorni iskalnik NEO.

Ogled olimpijskih vsebin je možen tudi na spletni strani www.neo.io in z aplikacijo NEO za mobitele in pametne televizorje.