Neverjetna zgodba Avstralca, ki se je moral spet učiti hoditi

Enaintridesetletni Avstralec je prikazal enega največjih povratkov po hudi poškodbi. Leta 2015 je na enem od treningov na severni obali Havajev, ki je znana po zahtevnih valovih, padel in utrpel hudo poškodbo možganov. Poškodba je bila tako huda, da se je moral znova učiti govoriti in hoditi.

Po enem letu se je šele lahko vrnil na tekmovanja

Potreboval je štiri mesece, da je lahko spet stopil na desko, in več kot leto dni, da se je vrnil na tekmovanja. Moral je sedeti doma, ko sta njegova sestra in njegov kolega Tyler Wright osvajala velike uspehe. Sprva se na deski sploh ni mogel postaviti na noge. Veliko veselje in uspeh je že bil, ko je prvič odpeljal val. To obdobje je opisal kot najtežjega v svojem življenju.

Ni mogel verjeti, kaj mu je uspelo. Foto: Reuters

"Bili so burni časi"

Šest let po tragični nesreči ima v svoji vitrini bronasto olimpijsko medaljo. "Lahko vam povem, da ne želim iti čez to, kar sem moral v preteklosti preživeti. Čutim, da danes stojim tukaj zaradi tega, kar sem preživel … Zaradi tega sem danes to, kar sem. Moral sem se učiti deskati, moral sem se učiti hoditi in imel sem težave s spominom. Bilo so burni časi, res sem šel skozi težke trenutke," je po olimpijski tekmi povedal Wright.

Owen Wright se veseli s svojo ekipo. Foto: Reuters

Deskanje na valovih prvič na OI

Deskanje na valovih je bilo v Tokiu prvič med olimpijskimi športi. Zmagal je Brazilec Italo Ferreira, srebro je osvojil Japonec Kanoa Igarashi, bron pa Owen Wright.