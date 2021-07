Maroški boksar se je spozabil: posnemal ugriz Mika Tysona #video

Baalla je v dvoboju prvega kroga kategorije od 81 do 91 kilogramov zaostajal po točkah, v tretji rundi pa očitno postal obupan in se je povsem spozabil, kot se je sloviti ameriški nokavter Mike Tyson leta 1997, ko je Evanderju Holyfieldu odgriznil del uhlja. No, Maročanu k sreči ni uspelo, v ustih je imel ščitnik za zobe, prepoteni Novozelandec pa je bil tudi malce preveč spolzek, da bi Baalli uspelo trdneje ugrizniti, a njegov nečastni namen je iz videa več kot jasen.

Morocco’s Youness Baalla tried to bite the ear of New Zealand’s David Nyika!!! #Boxing #Tokyo2020 pic.twitter.com/N6LJIqjb6S — Ben Damon (@ben_damon) July 27, 2021

Sodnica v ringu dogodka ni zaznala, pa tudi Nyika je po dvoboju vse skupaj obrnil na šalo. "Ne spomnim se natančno, kaj sem mu rekel, sem ga pa malo zbadala zaradi tega poskusa. Enkrat sem bil že ugriznjen v ringu na igrah Commonwealtha, ampak prosim vas, to so le olimpijske igre," je razlagala novinarjem v Tokiu.

