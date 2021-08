Cimanovska prispela na Dunaj, bo ostala v Avstriji?

Cimanovsko je na dunajskem letališču pričakala vojska novinarjev in snemalcev. A izjav ob prihodu okoli 15. ure ni dajala.

Tiskovni predstavnik avstrijskega zunanjega ministrstva je za AFP pojasnil, da bo atletinja predvidoma zvečer nadaljevala pot proti Poljski, ki ji je zagotovila humanitarni vizum. Tega je danes odobrila tudi njenemu možu Arseniju Zdaneviču, je po poročanju AFP sporočil tiskovni predstavnik vlade v Varšavi Piotr Muller.

Bo ostala v Avstriji?

Sprva je Cimanovska načrtovala, da bi iz Tokia potovala neposredno na Poljsko s poljsko letalsko družbo LOT, a je tik pred zdajci prišlo do spremembe in je z Austrian Airlines odpotovala na Dunaj. Zaradi tega so nekateri avstrijski mediji ugibali, da bi si lahko zatočišče poiskala v Avstriji, saj je to domovina njenega trenerja Philippa Unfrieda.

Avstrijske oblasti so bile sprva glede te možnosti zadržane, danes pa je zunanje ministrstvo sporočilo, da "če želi Cimanovska zaprositi za azil v Avstriji, lahko računa na našo podporo". Je pa to njena odločitev, so še dodali.

Za las ušla ugrabitvi in prisilni vrnitvi domov

Beloruski olimpijski komite je Timanovsko konec minulega tedna izključil iz olimpijske odprave, v okviru katere naj bi po prvotnih načrtih v ponedeljek nastopila v teku na 200 metrov. Uradno naj bi brez mesta v beloruski olimpijski odpravi ostala zaradi slabega čustvenega in psihološkega stanja, a dejansko naj bi bila ta odločitev posledica njene javne kritike na račun trenerjev, ki so jo brez opozorila uvrstili v štafeto teka na 4 x 400 metrov.

V nedeljo je bila Cimanovska že na poti na letališče v Tokiu, od koder naj bi odletela v domovino, a se je nato odločila ostati na Japonskem in je zaprosila za pomoč Mednarodni olimpijski komite (Mok). Po navedbah beloruske opozicije je za las ušla ugrabitvi in prisilni vrnitvi domov.

Do ponedeljka je bila sprva pod zaščito japonskih oblasti, nato pa je bila na poljskem veleposlaništvu v Tokiu, kjer je dobila humanitarni vizum. Vlada v Varšavi je Belorusiji očitala "zločinski poskus" ugrabitve športnice.

Mok je v torek sporočil, da je začel uradno preiskavo o primeru beloruske atletinje. Danes je tiskovni predstavnik Moka Mark Adams povedal, da so v torek zvečer prejeli zahtevano poročilo beloruskega olimpijskega odbora, ki ga zdaj preučujejo. Dejal je še, da je Mok ustanovil poseben disciplinski odbor, ki bo ugotavljal dejstva v tem primeru.

