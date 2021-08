Beloruska atletinja: Jasno so mi povedali, da me ob vrnitvi čaka kazen

Kristina Cimanovska drugi dan zapored preživlja na poljskem veleposlaništvu v Tokiu in čaka na odhod v Varšavo. Domnevno naj bi tja odpotovala do konca tedna, morda že v sredo.

Kristina Cimanovska drugi dan zapored preživlja na poljskem veleposlaništvu v Tokiu in čaka na odhod v Varšavo. Domnevno naj bi tja odpotovala do konca tedna, morda že v sredo. Foto: Reuters

Beloruska atletinja Kristina Cimanovska je v pogovoru za Asociated Press razkrila, da so ji domači funkcionarji dali jasno vedeti, da jo ob vrnitvi v domovino čaka kazen. 24-letnica, ki je še vedno v Tokiu, v sredo pa naj bi odletela na Poljsko, kjer so ji ponudili humanitarni vizum, zahteva preiskavo o tem, kdo je naročil njen olimpijski umik oziroma morebitne sankcije zoper glavnega trenerja. Dodaja, da ni pričakovala, da bo vse skupaj preraslo v politični škandal.

Belorusinja Kristina Cimanovska drugi dan zapored preživlja na poljskem veleposlaništvu v Tokiu, kjer čaka na odhod na Poljsko, ki ji je po incidentu na olimpijskih igrah odprla vrata in ponudila humanitarni vizum.

Atletinja bi morala v ponedeljek nastopiti v teku na 200 metrov, a je osma proga na olimpijskem stadionu v Tokiu samevala. 24-letnica je dan pred nastopom prejela ukaz, naj pripravi kovčke in se vrne v domovino. Sama je zahtevo pripisala kritikam, ki jih je namenila trenerskemu štabu, beloruski olimpijski komite, na čelu katerega je sin beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka Viktor, pa je kot razlog za predčasno olimpijsko slovo atletinje navedel njeno slabo psihološko stanje.

Cimanovsko so v nedeljo že prepeljali na letališče, od koder naj bi poletela v Belorusijo, a ji je po posredovanju več organov, tudi tamkajšnje policije, uspelo ostati v Tokiu. Deželo vzhajajočega sonca naj bi zapustila v sredo, ko naj bi po poročanju AP odletela v Varšavo.

Prva skrb je varnost

Šprinterka je danes v videopogovoru za Associated Press dejala: "Jasno so mi povedali, da me ob vrnitvi v domovino čaka neka oblika kazni." Dodala je, da verjame, da bo izključena iz reprezentance. V pogovoru za Associated Press je razkrila, da so ji dali jasno vedeti, da jo ob vrnitvi v domovino čaka kazen. Foto: Reuters

Želi si nadaljevati kariero, a šele ko bo to varno. "Trenutno si želim le varno priti v Evropo in se srečati z ljudmi, ki so mi pomagali, nato pa se bom odločila o naslednjih korakih. Imam šele 24 let, neizmerno si želim še naprej ukvarjati z atletiko, vztrajati nameravam vsaj še na dvojih olimpijskih igrah. A za zdaj je moja edina skrb moja varnost."

Pozvala je k preiskavi dogajanja - Mednarodni olimpijski komite (Mok) je danes začel uradno preiskavo - "in morebitnim sankcijam proti glavnemu trenerju, ki mi je odvzel pravico do olimpijskega nastopa". Želi si, da bi mednarodne športne oblasti raziskale, kdo je dal ukaz, ki ji je preprečil tekmovanje v Tokiu. V nedeljskem videu, ki ga je objavila na družbenem omrežju, je sicer namignila, da zahteva naj ne bi prišla od trenerja, pač pa od ljudi na višjem položaju.

Ni pričakovala, da bo nastal politični škandal. Njen mož zavrača kakršnokoli podporo beloruski opoziciji. Foto: Reuters

V pogovoru za Bild je danes izrazila presenečenj nad tem, da je vse skupaj preraslo v politični škandal. "Nikoli se nisem vmešavala v politiko. Sprva položaj ni imel nikakršne povezave s politiko, spregovorila sem le o malomarnosti naših glavnih trenerjev, o tem, da so se o ekipi za štafetno tekmo dogovorili sami, brez posvetovanja z drugimi športniki (Cimanovsko so na prizorišču OI nepričakovano vključili v štafeto 4 x 400 metrov, saj nekateri drugi niso dobili pravice nastopa, op. a.). Ne razumem, kako lahko za tek prijaviš nekoga, ki se sploh ni kvalificiral. In ne razumem, kako se je zgodil drastičen preobrat in kako se je vse skupaj spremenilo v politični škandal."

Mož: Sva le športnika, ne pa del opozicijskega gibanja

O tej temi je za Sky News spregovoril tudi njen mož Arsenij Zdanevič in odločno zanikal, da bi kadarkoli podpirala belorusko opozicijo: "Nobene povezave s politiko nimava, nikoli nisva podpirala opozicije, sva le atleta, ki delata vse za šport in nista del opozicijskega gibanja." 25-letnik, ki je v ponedeljek zapustil Belorusijo in odšel v Kijev, kjer so danes našli obešenega beloruskega opozicijskega aktivista Vitalija Šišova, upa, da bosta s Cimanovsko kmalu spet združena na Poljskem.