Belorusinja v spremstvu policije na poti v Varšavo

Beloruska atletinja Kristina Cimanovska je danes zapustila poljsko veleposlaništvo v Tokiu in se odpravila na mednarodno letališče Narita, kjer se bo z letalom odpravila v Varšavo, danes poročajo številne tuje tiskovne agencije. Belorusinja je ob prihodu na letališče zavrnila pogovor z mediji.

Štiriindvajsetletno Cimanovsko je beloruski olimpijski komite konec minulega tedna izključil iz olimpijske odprave, potem ko je zavrnila nastopiti v teku na 200 metrov. Uradno naj bi brez mesta v beloruski olimpijski odpravi na poletih olimpijskih igrah ostala zaradi slabega čustvenega in psihološkega stanja, a dejansko naj bi bila ta odločitev posledica njene javne kritike na račun trenerjev, ki so jo brez opozorila uvrstili v štafeto teka na 4 x 400 metrov.

V nedeljo je bila Cimanovska že na poti v domovino, a se je nato odločila ostati na Japonskem. Najprej je bila pod zaščito japonskih oblasti, od ponedeljka naprej pa bila na poljskem veleposlaništvu v Tokiu, kjer je dobila humanitarni vizum.

Prizor izpred poljskega veleposlaništva v Tokiu, kjer je preživela zadnja dneva. Foto: Reuters

Cimanovska je po navedbah beloruske opozicije že minuli konec tedna za las ušla ugrabitvi in prisilni vrnitvi iz Tokia v domovino. Mednarodni olimpijski komite (Mok) je v torek začel uradno preiskavo o primeru beloruske atletinje.

Od ponedeljka je bila na poljskem veleposlaništvu v Tokiu, kjer je dobila humanitarni vizum, vlada v Varšavi pa je Belorusiji že očitala "zločinski poskus" ugrabitve športnice.

Želi vztrajati v atletiki, a trenutno je na prvem mestu varnost. Foto: Reuters

Soprog bi se vrnil, če ju ne bi doletel kazenski pregon

Agencije so že pred časom poročale, da je njen 25-letni soprog Arsenij Zdanevič že v ponedeljek zapustil Belorusijo in pripotoval v Kijev. Zdanevič je pri tem dodal, da s soprogo nikoli nista bila politično aktivna in bi se bila pripravljena vrniti v domovino, če ju tam ne bo doletel kazenski pregon.