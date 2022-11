Zgodovinska priložnost za slovensko odbojko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbojkarice Calcit Volleyja imajo še eno priložnost, da se kot prva slovenska ženska odbojkarska ekipa iz kvalifikacij uvrstijo v ligo prvakinj. V tretjem krogu kvalifikacij bodo zvečer gostile aktualne španske prvakinje Tenerife La Laguna, povratna tekma bo prihodnjo sredo. "Vsi vemo, kakšen je vložek, vsi vemo, da je pred nami zgodovinska priložnost za klub in za slovensko žensko odbojko," pred srečanjem pravi trener slovenskih prvakinj Gregor Rozman.

Kamničanke so v soboto v domačem prvenstvu, v katerem so še neporažene, premagale Formis, a trener Gregor Rozman, ki je odpočil nekatere nosilke igre, ni bil najbolj zadovoljen s predstavo. Če je bila v soboto težava tudi motivacija, zvečer z njo zagotovo ne bodo imele težav.

"Prepričan sem, da z njo ne bo težav, tudi kakršnakoli utrujenost ali mikropoškodba ne bo prišla v poštev. Vsi vemo, kakšen je vložek, vsi vemo, da je pred nami zgodovinska priložnost za klub in za slovensko žensko odbojko. Če nam to uspe, bomo prvi slovenski klub, ki mu je v ligo prvakinj uspelo priti iz kvalifikacij. Skratka, vložek je velik," je pred uvodnim srečanjem s španskimi državnimi prvakinjami v klubski izjavi dejal Rozman.

Kamničanke dvakrat že v ligi prvakinj, a so bile vedno uvrščene neposredno

Kamničanke so do zdaj sicer že dvakrat igrale v ligi prvakinj, vendar so bile vanjo prvič uvrščene neposredno, drugič pa potem, ko je ruska Uraločka Jekaterinburg svoje sodelovanje odpovedala. Pred njimi je v ligi prvakinj igrala tudi že Nova KBM Branik, ki pa je bila vanjo prav tako uvrščena neposredno.

"Osnova vsake igre v ženski odbojki, pa tudi v moški, čeprav se nanjo ne spoznam toliko, je, kako ekipa igra servis in sprejem. To je osnova vsega, in če je ekipa tu slaba, ima veliko težav v razvoju igre, zato bomo morali biti v tem boljši, kot smo bili proti Crveni zvezdi," pravi trener Gregor Rozman. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Cilj je zmaga s 3:0 ali 3:1, a odločalo se bo na Kanarskih otokih

Rozman poudarja, da bo zelo pomembno, kako bodo njegove varovanke izvajale začetni udarec. Če ne bo pravega pritiska, s katerim bi od mreže oddaljile svoje nasprotnice, bo toliko težje doseči zmago.

"Osnova vsake igre v ženski odbojki, pa tudi v moški, čeprav se nanjo ne spoznam toliko, je, kako ekipa igra servis in sprejem. To je osnova vsega, in če je ekipa tu slaba, ima veliko težav v razvoju igre, zato bomo morali biti v tem boljši, kot smo bili proti Crveni zvezdi. Na servisu ne bomo smeli delati veliko napak, prav tako ne med igro, ves čas pa bomo morali držati sprejem na visoki ravni," recept za uspeh opisuje kamniški trener, ki bi bil zvečer zadovoljen z zmago s 3:0 ali 3:1.

"Zagotovo je cilj, da tekmo dobimo s 3:0 ali 3:1, vendar ne smemo pozabiti, da se bo o vsem odločalo na drugi tekmi. Zato se na torkovi tekmi ne smemo obremenjevati z rezultatom, zanima me samo, kako bomo stopili na igrišče, kako uspešni bomo v igri servisa in sprejema ter kako bomo poskušali izkoristiti svoje dobre stvari in kako slabe čim bolj prikriti," še pravi Rozman.